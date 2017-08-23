FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 880

vaz :
Tekrar sormaktan hoşlanmıyorum ama altın rengi şortları geri çevirmedin, değil mi?
nakavt, biraz aldı. senin gerçeğin. Hafta sonu nasıl yaşamaya devam edeceğimi düşüneceğim.
 
iIDLERr :
ve sen cho, teiknul? .75 gibi ayrılmak istedi.
Teikal yapmadım, gençlere bu tür pire tahminlerinin sorun olmadığını gösterdim ama genelde 50 bip kadar sessiz kalıyorum.
 
Ishim :

Endişelenme, neyse, SEN bizim her şeyimizsin))))))))))))))))))))))

Sensiz biz kimiz? Toz....

Bize nasıl yapılmayacağını öğrettin...

 

Kapattım bugünün kârını kapattım valla hayır bir eksi emir bu yığına takıldı, nafik'in bütün kârlarını eksi yüzle bloke ettim :)

İyi tamam

 
Server Muradasilov :

Merak etme. Alıntının sürünme şekline bakılırsa, bazı insanlar Kolya Amca ile uzun ve acılı rendelemeye başlar ...
 
new-rena :
Yüce ve Yüce'mize ne tür kirli imalar????!!!!!!
 
stranger :
çok üzgünüm..

 
new-rena :

Evet, ben de, ama O bir eşek kadar inatçı.
 
new-rena :
Gece için çalıştı, bu ortak
 
Yahudilere karşı pip iyidir, ama bunu bilmenin zamanı ve onurudur.
