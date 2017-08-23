FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 420

forexman77 :

CME, opsiyonlar ve vadeli işlemler için tüm hacimleri toplarsa, para birimlerinde günde yaklaşık 100 milyar ortaya çıkıyor. Sözleşmeleri (CME raporlarından) lot başına * saydım (içinde kaç birim var). Yeterli olmayacak.

Forex hacimleri günde trilyonlarca.

http://www.hotspotfx.com/pdfs/volume/2015%20June%20Hotspot%20Monthly%20Statistics.pdf

Hotspot, Haziran 2015'te ortalama 25,7 milyar dolarlık günlük hacim (ADV) kaydetti.

Bu dosyada aşağıda bulunanlardan - HotSpot tüm pazarın yaklaşık %10'u

12 Aylık Hareketli Ortalama (Milyar Dolar): Haziran 2015'te Bitiş 12 Ay % Önceki 12 Ay Hotspot'a Göre Değişim %29,9 +%3,3 EBS $105,2 +%32.2 Reuters/FXall $119.0 +%3.1 Genel Piyasa*

yani, tüm pazarın günlük cirosu günde 250 yardadır.

- en büyük sitelerden geçen şey bu

ayrıca doğrudan bir bankalararası piyasa var - bence o kadar da harika değil

belki trilyonlar masaldır

 
Teacher :
Render gecikmesini duydunuz mu? olumsuzluk?

Ooooh, işte bahaneler geliyor.

sıçtın mı?

TAMAM. Diyelim ki ne?

 
Vladimir Zubov :
profilinize bir sinyal asın, şimdi değerlendireceğiz)
Eski çarşafları bahçede yatakların arasında bir ipe asıyor.
 
Nikolai Romanovskyi :
Hocam sırrı tüm dünyaya açın lütfen!!! Bizi aydınlanma yoluna koy
Hadi giyelim. yukarıda eğitim hakkında her şey söylendi
 
Daha eğlenceli hale gelmesine rağmen, bir kuşun reenkarnasyonu.
 

tamam, işte gerçek çubuklar...


 
stranger :
Daha eğlenceli hale gelmesine rağmen, bir kuşun reenkarnasyonu.
Ne şehvetli ağaçkakan olduğunu bilmiyorum - bilmiyorum))
[Silindi]  
Teacher :
Render gecikmesini duydunuz mu? olumsuzluk?
Test cihazının görselleştiricisinde gördüm, bu yüzden ...)))
 
Lesorub :

tamam, işte gerçek çubuklar...


gerçek sopa benim Ivan'ım. Eskilere teklif edildi - reddedildi
 
Teacher :

Bravo!!!!!!!!!!!

Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim!!!!!!!!!!!!!!!!

Parlak!!!!!!!!!!!!!!!

