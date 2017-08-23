FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 484
sınır 3244 - 3269 , alt 2990 - 2965
arsa yön veriyor...
yani 32'ye ulaşacağını varsayarsanız - şimdi satın almanız mı gerekiyor?
Yoksa böyle bir varsayım yok mu?
aşağı yapışır, TP 2965'tir, ancak genellikle rayın yüksekliğinden 161.8'e ters yönde (KUKL büyücüsü) bir fiyat ağı vardır, bu nedenle üç giriş vardır: %50'den, %143.9'dan, %161.8'den düzeltme sopalara
altüst etmek mantıklı ... sınırları
sonra DOLL kadobychar'ı üzüyor ...
hiçbir şeyi tercih etmem
ben en azından bir şekilde
Rave. Bugün çok fazla olacaksa, o zaman anlamıyorum ...., hiçbir şey anlamıyorum))) Mutlu olurum 3220-30.
tuzlu kivi?
Ben burada intradeyno yaptım
Büyük spekülatörler (CFTC terminolojisinde ticari olmayan) çoğunlukla momentum tüccarlarıdır, yani. trend ile ticaret yapın, bu nedenle toplam kısa pozisyonları azaldığında, uzun pozisyona giriş noktaları aramaya değer.
Onlar sadece trendi takip ederler, hiçbir durumda onu yaratmazlar ve trendi onların yardımı olmadan görebiliriz, sadece grafiğe bakın. İşte aydaki durum. Hemen “dönüştüreceğim”, yani Kanadalıların geleceği hakkında değil, bir çift dolar hakkında konuşacağım. Mevcut vadeli işlem sözleşmesinin başlangıcından (Eylül) bu yana, ortalama 1.2840 ile 63.300 açık sözleşme birikmiştir. Bu yüzden kesinlikle oraya geri döneceğiz, sanırım aşağıda.
Giriş noktasını dile getirmeyeceğim, çünkü yemin ettim, insanlar hala nasıl olduğunu anlamıyor ve bu yüzden cevaplamak istemediğim çok fazla soru var.
ve getiri oranı kabaca tahmin edilebilir mi?