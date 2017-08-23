FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 484

Lesorub :

sınır 3244 - 3269 , alt 2990 - 2965

arsa yön veriyor...

Rave. Bugün çok fazla olacaksa, o zaman anlamıyorum ...., hiçbir şey anlamıyorum))) Mutlu olurum 3220-30.
 
Zogman :

yani 32'ye ulaşacağını varsayarsanız - şimdi satın almanız mı gerekiyor?

Yoksa böyle bir varsayım yok mu?

aşağı yapışır, TP 2965'tir, ancak genellikle rayın yüksekliğinden 161.8'e ters yönde (KUKL büyücüsü) bir fiyat ağı vardır, bu nedenle üç giriş vardır: %50'den, %143.9'dan, %161.8'den düzeltme sopalara

altüst etmek mantıklı ... sınırları

sonra DOLL kadobychar'ı üzüyor ...

 
Zogman :

hiçbir şeyi tercih etmem

ben en azından bir şekilde

İşte 20 Temmuz'da olduğum kayalar, fiyatı 1.30 civarındaydı. Böyle? Ve bu son iki buçuk haftada ne görüyoruz, harrier 30 ile 32 arasında sallanıyor. Tarlada peşinden koşarak, geyik ve askıları toplayarak Ilya gibi mi? Beni reddet, o bana gelene kadar beklemeyi tercih ederim.
 
stranger :
Chifu'ya göre, genel olarak, TR 1.0023 ...
 
5549'a bir pounddaki tüm tuzlar...
 
Zogman :

tuzlu kivi?

Ben burada intradeyno yaptım

Büyük spekülatörler (CFTC terminolojisinde ticari olmayan) çoğunlukla momentum tüccarlarıdır, yani. trend ile ticaret yapın, bu nedenle toplam kısa pozisyonları azaldığında, uzun pozisyona giriş noktaları aramaya değer.
 
GoVegas :
teşekkür etmek !
 
Şuraya bir göz atmak istiyorum...
 
GoVegas :
Onlar sadece trendi takip ederler, hiçbir durumda onu yaratmazlar ve trendi onların yardımı olmadan görebiliriz, sadece grafiğe bakın. İşte aydaki durum. Hemen “dönüştüreceğim”, yani Kanadalıların geleceği hakkında değil, bir çift dolar hakkında konuşacağım. Mevcut vadeli işlem sözleşmesinin başlangıcından (Eylül) bu yana, ortalama 1.2840 ile 63.300 açık sözleşme birikmiştir. Bu yüzden kesinlikle oraya geri döneceğiz, sanırım aşağıda.

Giriş noktasını dile getirmeyeceğim, çünkü yemin ettim, insanlar hala nasıl olduğunu anlamıyor ve bu yüzden cevaplamak istemediğim çok fazla soru var.

 
stranger :

ve getiri oranı kabaca tahmin edilebilir mi?

