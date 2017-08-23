FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 667

Yeni yorum
 
stranger :
Ve neyi tartışacaksınız, açın, sadece ne yaptığınızı oraya açıkça yazın ve buradaki gibi değil)

Halihazırda içeren bir strateji yapıyorum: uzun vadeli tahmin, orta vadeli tahmin, kısa vadeli tahmin, piping. Geriye kalan son şey, gün içi tahmindir (şimdi doğrulama aşamasıdır) ve riski işlemler arasında dağıtır.

Ve süper kar elde etmek için - Bu setten hangisini uygulayacağımı bilmiyorum.

 
Alexander Laur :

PİYASADAKİ ZAMANA bağlıdır. Bu süre kısaysa, onlarca dakikayla ölçülürse neden olmasın? Orta vadeniz olduğu için, yani zaman günler ve haftalarla ölçülür, o zaman sana tamamen katılıyorum - bu imkansız.

Fiyat buna değerse, o zaman sadece piyasadan çıkmanız ve kaderi kışkırtmamanız gerekir . :) Piyasa kaçmayacak, kesinlikle tekrar pozisyon açma fırsatı sağlayacaktır. Gün içi.

O zaman yapabilirsin.)

Değil.

 
new-rena :

Halihazırda içeren bir strateji yapıyorum: uzun vadeli tahmin, orta vadeli tahmin, kısa vadeli tahmin, piping. Geriye kalan son şey, gün içi tahmindir (şimdi doğrulama aşamasıdır) ve riski işlemler arasında dağıtır.

Ve süper kar elde etmek için - Bu setten hangisini uygulayacağımı bilmiyorum.

Burada ayrıca şunu da ekleyebilirsiniz, tahmin tarihi ne kadar yakınsa, düşüş o kadar düşük ve kâr o kadar yüksek (AMA!) ve boşaltma riski o kadar yüksek olur.
[Silindi]  
Roman Busarov :
MERHABA ANA ÜLKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
Ukrayna'dan selamlar !!!
 
new-rena :
Burada ayrıca şunu da ekleyebilirsiniz, tahmin tarihi ne kadar yakınsa, düşüş o kadar düşük ve kâr o kadar yüksek (AMA!) ve boşaltma riski o kadar yüksek olur.
Rena, yani mangal yapmayı biliyorsun?)))
 
stranger :
Rena, yani mangal yapmayı biliyorsun?)))
doğal olarak. satın almaya hazırsa - yemek imkansızdır. ve süreç ... şiş kebap çok keyifli bir olay)
 

lunemochilovo:

 
Bir şey hoca mı, yeni basan GURU'muz gelmiyor, ona yüksekten altın nasıl alınır diye sormak istedim.
 
stranger :
Bir şey hoca mı, yeni basan GURU'muz gelmiyor, ona yüksekten altın nasıl alınır diye sormak istedim.
1 Eylül'e kadar, hazırlanıyor, yarın okula.
 
stranger :
Bir şey hoca mı, yeni basan GURU'muz gelmiyor, ona yüksekten altın nasıl alınır diye sormak istedim.
yatta bahçeyi nasıl sulayacağını daha iyi sor.
1...660661662663664665666667668669670671672673674...1996
Yeni yorum