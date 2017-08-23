FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 266
bir daha yapmaz...
Bir tür şekilsiz sen, hiçbir özellik yok - hiçbir şey. Beni yasaklamak için sağlam provokasyonlar. Artık bana yazmıyorsun, artık seninle zaman kaybetmeyeceğim, hoşçakal.
Vasya, hepsi SİZİN için yazılmamış))))
Bizimle rekabetin dışındasın
Peki, bir değişiklik için ! ;)
Opsiyon satıcılarının sözde "akıllı" para olduğuna dair bir görüş var. Satıcıların kaybı teorik olarak çok büyük olabileceğinden. Bu yüzden sadece fiyatın orada olmayacağından oldukça emin olduklarında satıyorlar ve bir primde kalacaklar. Satıcı, talep edilmesi halinde opsiyonu kullanmalıdır. Her ne kadar spekülasyonları umursamayan sadece hedger'lar olabilir. Alıcı gerçekleştirmeyi reddedebilir.
Peki, aslan düzeyinde (metre metre), nerede?
TR 2886 veya TR 3002?
forexman77, bu seçeneklere takılıp kalmayın) Daha geniş, çok daha geniş düşünmeniz gerekiyor, herkesin her yerde pozisyonu var, seçeneklerde, Idler'in dediği gibi %10, biraz düzelteceğim, 10'dan 35'e. Bir opsiyonu alıp satarak kimi ve neyi kapsadığını düşünürsünüz.
çekinmiyorum. Neden böyle düşünüyorsun. Ve geleceklere bakın. Sadece seçenekler için tarihten bilgi almak daha zordur. Yalnızca PDF belgeleri vardır, onları bir bütün haline getirmek için ne kadar değerlidirler.
Buradaki fikir, ana katılımcılardan hangisinin daha fazla sattıklarını veya satın aldıklarını seçeneklerde okumaktır. Bir yerde, büyük katılımcıların daha fazla seçenek satıcısı olduğunu, ancak başka bir yerde tarihsel olarak satın aldıklarını okudum.
Ayrıca farklı para birimleri için LIBOR oranlarına baktım, spreadler yaptım, gecikmeden bakmadıkça herhangi bir bağımlılık bulamadım. Tahvillerin yayılması için de aynı şey, ancak şimdiye kadar sadece hazineler onlara Alman tahvilleriyle ilgili olarak baktı. Hazine tahvilleri için, bir tahvilin fiyatı dirence ulaştığında, avroda bir dip olduğuna dair bazı varsayımlar var.
Ancak, 93-2006'dan bu yana, bu tür modeller görünür değildi.
