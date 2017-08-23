FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 362

Yeni yorum
 
Ishim :
Peki, D1'de 30'dan 30'a kadar yok, ama bu saçmalık neden? (13 çift ve bir indeks izliyorum aynı anda daha az sinyal veriyor)
ördek, yayılmayı hesaba katarak, bu 100 kiloluk bir çıkıştır (alnında eksi daha fazla, artı daha az)
 
new-rena :
ördek, yayılmayı hesaba katarak, bu 100 pood out (eksi daha fazla, alnındaysa daha az)

Test ediyorum - tirelerle (tahminler), spread ayrıca değil, tırtıldaki spread 10pip - bu bir sorun haline geliyor.

Aaaa giriş tüm çiftler için değil! ve sinyallerde - aynı anda maksimum 3 çift - sinyaller nadirdir.

 
Ishim :
Test ediyorum - tirelerle (tahminler), spread ayrıca değil, tırtıldaki spread 10pip - bu bir sorun haline geliyor.
görmemiş. resim dosyaları gönderilere eklenir. neden buraya bir şey yazamıyorsun? // kayıt olmadan izlemeyin, kötü...
 
new-rena :
görmemiş. resim dosyaları gönderilere eklenir. neden buraya bir şey yazamıyorsun? // kayıt olmadan izlemeyin, kötü...
bunlar senin problemlerin, son 3 tahmin - vektörler - sadece onları yayınlayacağım. (ve 1-2 ay içinde her şey netleşecek)
 
Anatoli Kazharski :
Zaten ~%96/%4 olduğu göz önüne alındığında harika bir hediye olurdu. ;)
Anadolu!
euro ne kadar?
Teşekkür ederim!
 
Ishim :

zaman gösterecek (dağlarda ekranlar silinmez) belki Tuma satmaz )))))

Bu, bir piyasa ekonomisine geçiş, bir çift para birimi değil - başlangıçta olanlar var - oldukça, oldukça tazı. (Bu arada, aralarında en sevdiğiniz pound sadece kibirli Saksonlar - yatırımcılar minimumda)

alımlarım 1.0910 ve 1.1010'dan askıda kalıyor
O yüzden 1.1114'ten çıkıp nafik'e satmak gerektiğini düşündüm.

Bak, bütün bir dizi kayıp kar !!!



Teşekkür ederim!
 
stranger :
Böyle bir yerde, sadece 0930-35 .
harikalar!
Forumu geç okudum ve sizinkine benzer resimler çizdim)))

Tüm forumun profesyonel şebekenin hazır olduğu konusunda hemfikir olması garip.Ayrıca hikayelerim için endişeleniyorum.
Sonuçta, 1.1450'de siz de yükseldiğini söylediniz, ben düştüm.
Ve tahminlerimizin uyuşmadığı bir an daha vardı.

Yani bu sefer eşleşecek mi merak ediyorum.
Tabii ki, belki o zamandan beri stratejinizde bir şeyler değişti))))

Kahretsin ... haftalık seçenekler her seviyedeydi, bu yüzden nerede ne olduğu konusunda kafam karıştı


Teşekkür ederim!
 
Ishim :
Euro'nun amacını açıkladım! 100 - 150 için voic kakunibud gol noktaları?
nerede söyledin???
1.1280'de hedef ???
Bu sizin yazınız mı???

O kadar çok yazınız var ki nereye bakacağınızı bulamıyorsunuz.
Teşekkür ederim!
 
stranger :

1.0930-35 ---- 1.1100

SİZİN arzunuz yasadır....

ay

1.3150-60 ------ 1.3010.

yani biz zaten 1.11'deydik!
BAŞKA NEDEN VAR???
Teşekkür ederim!
 
çok şey aldım...
Bir ara vereceğim (ancak kendi kendini yasaklamayacağım).
Teşekkür ederim!
1...355356357358359360361362363364365366367368369...1996
Yeni yorum