FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 487

Yeni yorum
 
stranger :
Teknik olarak nasıl?
Kabaca söylemek gerekirse, alışveriş için önerilen bölgeye uçtum. Belirli seviyelerin aşılmasından sonra, alım veya satım olasılığı büyük ölçüde artar. Kime öğretmeye çalıştığımı anlamıyorum? Daha kolay söyleyeceğim. Daha fazla koşmak için bu üssü 1.545 kesti. Sterlin için birkaç yanlış kırılma var, onu bölgelere ve seviyelere göre hesaplamak euro veya metalden daha kolay.
 
stranger :

Dün böyle bir resim çizdim ve sellimitler hakkında bir yazı yazdım)

Resimdeki geleceklerin hacmi var mı?
 
Her şeyi caddy tarafından kapatıyorum. Yakında ortaya çıkabiliriz.
 

ve bir kilo yaban turpu üzerine atlayacaksın ...

sadece geri al...

 
Lesorub :

ve bir kilo yaban turpu üzerine atlayacaksın ...

sadece geri al...

 
stranger :

Dün böyle bir resim çizdim ve sellimitler hakkında bir yazı yazdım)

Dün açıklanan fiyattan bugün aldım.

Satın alımlar şimdilik bunu karşıladı, daha fazla bakacağız. üzerine ayarlandı.

 
lactone :

Dün açıklanan fiyattan bugün aldım.

Alımlar şimdilik bunu karşıladı, daha fazla bakacağız. üzerine ayarlandı.

Şey, onunla yanılmışım

Ama ben o fiyata almak istemiyorum.

 

bilmek için zaman ve onur...


 
Lesorub :

bilmek için zaman ve onur...


biraz bekleyecektim.
 
stranger :

Şey, onunla yanılmışım

Ama ben o fiyata almak istemiyorum.

Şu anda, evet, elbette. Bu, elbette, 32'de bir harrier değil, ama yine de)))

5540'a bakacağım.

ses haklısın "sahip olmak".

1...480481482483484485486487488489490491492493494...1996
Yeni yorum