FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 487
Teknik olarak nasıl?
Dün böyle bir resim çizdim ve sellimitler hakkında bir yazı yazdım)
sadece geri al...
Dün böyle bir resim çizdim ve sellimitler hakkında bir yazı yazdım)
Dün açıklanan fiyattan bugün aldım.
Satın alımlar şimdilik bunu karşıladı, daha fazla bakacağız. üzerine ayarlandı.
Alımlar şimdilik bunu karşıladı, daha fazla bakacağız. üzerine ayarlandı.
Şey, onunla yanılmışım
Ama ben o fiyata almak istemiyorum.
Şu anda, evet, elbette. Bu, elbette, 32'de bir harrier değil, ama yine de)))
5540'a bakacağım.
ses haklısın "sahip olmak".