FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 480
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axop-societe-generale-o-tom-chto-pokupaet-i-prodaet-fx-quant-fund.html
Societe Generale'deki para birimi stratejistleri, otomatik ticaret sistemi tarafından yönetilen FX Quant Fund için haftalık para birimi konumlandırma verilerini güncelledi.
Sistemimiz dolar üzerinde uzun süre kaldı ve loonie ve yen üzerindeki açık pozisyonları artırdı. En büyük "uzunlar" Amerikan, İngiliz ve Avustralya para birimleridir, en büyük "şortlar" Kanada, Japon Yeni Zelanda ve Tayvanlıdır. Momentum ve getiri farkı açısından dolar/yen ve dolar/loonie satın almak en umut verici görünüyor.
Duyarlılık göstergemiz risk karşıtı bölgede kalmaya devam ediyor. Sistem "taşıma ticareti" stratejisi konusunda çok temkinli. Şu anda, G10 para birimleri ve Asya para birimleriyle yapılan bu tür işlemler, izin verilen maksimum fon miktarının sırasıyla %30 ve %50'sini içermektedir. Yüksek getirili gelişen piyasa para birimlerinde uzun pozisyon açılmadı. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
Hangi sistemler var, yaşlı Idler bir keresinde size söyledi - deltaları izleyin, deltanın sözlükte ne olduğunu okuyabilirsiniz) Ve sonra kimin arasında izleyeceğinizi düşünün)
Ay'a göre haklılar ama YET yen'e karışmazdım. Ahhh, başta anlamadım... Kazak'tan USDCAD almışlar... başsağlığı diliyorum.
http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axol-scotiabank-speculyanty-prodolzhayut-pokupat-dollar.html
Bu bağlantıda Scotiabank'tan bu tür bilgileri bulacaksınız:
En son CFTC verilerinden takip edildiği üzere, 4 Ağustos'a kadar olan haftada, dolardaki uzun spekülatif pozisyonun net hacmi arka arkaya beşinci hafta artarak 36,1 milyar dolara ulaştı.En büyük değişiklikler euro ve yen'de kaydedildi . ve loonie .net short ) , frankın net pozisyonu yeniden düşüşe geçti ve böylece dolar bir kez daha tüm önemli para birimlerine karşı satın alındı. Euro en çok işlem gören para birimi olmaya devam ediyor ve üzerindeki net spekülatif açık hacmi 1 milyar dolar artarak 15,4 milyar dolara, yen üzerindeki net "açık" da arttı (1,5 milyar dolardan 8 milyar dolara). Japon para birimindeki "uzun" hacminin aşağı yukarı değişmediğini ve net pozisyondaki tüm değişikliklerin ayılar tarafından yapıldığını ve kısa pozisyonların hacmini artırdığını / azalttığını unutmayın. Spekülatörler Aussie'yi şimdilik yalnız bıraktı ve üzerindeki net "short" hacmi 3,7 milyar dolar Açık pozisyon oluşturma hızı açıkça yavaşladı, ancak satın alma oranı geçen Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyedeydi. hafta. Spekülatörler, loonie'de "şortlar" inşa ediyor (0,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara yükseldi). Kanada para birimindeki kısa pozisyonların hacmi art arda on birinci hafta artarken, uzun pozisyonların hacmi arka arkaya ikinci hafta azaldı. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
SOT raporlarına ilginç bir genel bakış. Dolar için açık, spekülatörler long'larını ne kadar artırdı? Euro ve looney muine hakkında böyle bir şey yok. Audi yalnız kaldı, komşu sihirbaz ve 0.7250-0.7430'dan 12000 uzun sözleşme onlar için Mui Ne?))))))))))))))))))))))))))
Mui Ne tam daha kısa. SOT raporlarının nereye bakılacağını biliyor musunuz? Onları farklı yerlerde izleyebilir miyiz?)))
Ya bu hafta ya da önümüzdeki ay 1.28'de sizlerle buluşacağız.
Evet ve Yahudilerde bais kazanıyorlar, TR1053 ...
Oğlum euro şimdilik tamamen sakin)
Sakinliğin ardından fırtına kopacak baba...
0941 mochilovo'ya gidiyor...
9844 şefin üzerine...
bütün sabah robot şüphe içindeydi, görünüşe göre işler yolunda gitti)
Sakinliğin ardından fırtına kopacak baba...
0941 mochilovo'ya gidiyor...
9844 şefin üzerine...