FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 977
eurostick'leri kes ...
sürpriz yapmak
Belirli bir seviye olmadan sadece yön gösterilir (soru işaretinin olduğu yerde).
Birçok insan mavi ister.Onu alacaklar mı???
aşağı?
Teşekkür ederim!
Birisi gibi!
Rica ederim!
Birisi gibi!
Rica ederim!
Teşekkür ederim.
evet ... 1.1070-80 . .. Neden satmıyorsun ? aşağı başka bir yol var.
Teşekkür ederim.
Yazıyorum, çekiyorum...
ortak kuklokidalovo (çubuklar...)
%93 şort.
bu raporlardan mı?
Çok sert büküm. çok gerçek dışı
Tahminlerimden şüphe etmeye başlıyorum.
Yakışıklı İşim ustaca en tepede satışı açtı.
Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim !
zaten 1.1190 .. ama yine de büyümüyor ve büyümüyor ...
Tahminlerimden şüphe etmeye başlıyorum.
Yakışıklı İşim ustaca en tepede satışı açtı.
Teşekkür ederim!
Odur! Ne kadara Euro satıyorsun?
Teşekkür ederim !
1.10
NZD\CAD 0.8666'yı geçer ve ancak o zaman downzzz