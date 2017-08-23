FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 72

Hacimler, belirli bir döviz çiftinde fiyat oluştururken önemlidir, clasterdelta'da hangi yolla ticaret yapacağınıza karar verirken ipuçlarını görebilirsiniz, anormal bir hacimle fiyatın birkaç kez bu seviyeden sıçradığı, hatta orada birden fazla kez fark edildi. bir piyasa dönüşüydü, aynı zamanda para kazanabilirsiniz ve bunların hepsi ipucu değil, seçenek seviyeleri ile birlikte, ancak hindi ekleyin ve tüm bunlar sizin için tek bir sinyalde birleşirse, kazanma olasılığınız çok yüksektir. , bu benim kişisel görüşüm ve heybetli kimseye vermeyeceğim))
 
Zogman :

peki, bir keresinde ondan 15'e satın alırlarsa ve 14'e satarsa - bu onun ideali -

mm'nin anlamı, yayılmadaki kazançtır ve piyasa manipülasyonunda hiç değildir

ama fiyatın yükseldiği bir durum hayal ederseniz - herkes sadece satın alıyor - yutturmaca - kimse satmıyor

sonra mm kayıp

 
iIDLERr :
adamlar scooter üzerinde uzaya gitti ....
e.. patlama! Öyleyse, tam burada, yıldız gemisindesiniz - ayda üç rublelik bir not için CD'de - üzüldünüz !!!
 
Nikolai Romanovskyi :
Size bir sır vereceğim, pratikte yalnızca anormal hacimler kullanılabilir, çünkü hacim bir eylemin SONUCUDUR.
 
stranger :
yazım hatası
 
Vizard_ :
Yağmur damlaları.
Sessizlik...
Tohumlar şişer...
bazı PAMM'lere bakmak ....
 
stranger :
Size bir sır vereceğim, pratikte yalnızca anormal hacimler kullanılabilir, çünkü hacim bir eylemin SONUCUDUR.
Bobinlerden çıkan tek kişi ben olmadığım güzel)))
 
stranger :
Anlamadın mı?
tam olarak ne?
 
Nikolai Romanovskyi :
Bobinlerden ayrılan tek kişi ben değilim)))
Yani bu alfabe
 
stranger :
İ)))
peki, sen daha iyisini biliyorsun - hala kasette ustalaşıyorum)) ama her durumda böyle anlar var ...
