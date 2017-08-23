FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 72
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
peki, bir keresinde ondan 15'e satın alırlarsa ve 14'e satarsa - bu onun ideali -
mm'nin anlamı, yayılmadaki kazançtır ve piyasa manipülasyonunda hiç değildir
ama fiyatın yükseldiği bir durum hayal ederseniz - herkes sadece satın alıyor - yutturmaca - kimse satmıyor
sonra mm kayıp
adamlar scooter üzerinde uzaya gitti ....
Hacimler, belirli bir döviz çiftinde fiyat oluştururken önemlidir, clasterdelta'da hangi yolla ticaret yapacağınıza karar verirken ipuçlarını görebilirsiniz, anormal bir hacimle fiyatın birkaç kez bu seviyeden sıçradığı, hatta orada birden fazla kez fark edildi. bir piyasa dönüşüydü, aynı zamanda para kazanabilirsiniz ve bunların hepsi ipucu değil, seçenek seviyeleri ile birlikte, ancak hindi ekleyin ve tüm bunlar sizin için tek bir sinyalde birleşirse, kazanma olasılığınız çok yüksektir. , bu benim kişisel görüşüm ve heybetli kimseye vermeyeceğim))
Yağmur damlaları.
Sessizlik...
Tohumlar şişer...
Size bir sır vereceğim, pratikte yalnızca anormal hacimler kullanılabilir, çünkü hacim bir eylemin SONUCUDUR.
Anlamadın mı?
Bobinlerden ayrılan tek kişi ben değilim)))
İ)))