FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 267
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tamam ben anneme gideceğim...
Finita la comedme, Jedi, harrier'in satın alımlarından ikinci hasadı alıyor.
Evet dün biri 1.30'da göğsünden dövdü =)))
Evet dün biri 1.30'da göğsünden dövdü =)))
Büyücü, yeni GRAIL'e ne diyeceğiz?)))
Onlar zaten Icarus'u buldular. Sensei'ye kalmış...
Bir tekneye nasıl denir ... bu yüzden yüzer)))
Onlar zaten Icarus'u buldular. Sensei'ye kalmış...
İkarus gitmeyecek.. o zaten öldü...
Bir ipliği farklı şekilde beğenelim
İkarus gitmez.. o zaten öldü...
Bir ipliği farklı şekilde beğenelim
O zaman kesinlikle Legend değil. Belki Herkül?
değil ... çok iddialı
İkarus gitmeyecek.. o zaten öldü...
Bir ipliği farklı şekilde beğenelim
Güneşe doğru katlanarak büyüme.
Tüylerin yanması.
Keskin düşüş.
Yaşlıların kahkahalardan keskin düşüşü ...)))