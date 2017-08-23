FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 995
Euro için bir tahmin var mı?
henüz bakmadı.
Düşerse, o zaman 1.1105'in altında)))) yaklaşık bir hafta önce kekeledim)))
Ama bu iniş bir şekilde aktif değil ...
Genel olarak, henüz yorum yapmıyorum
teşekkür etmek! (Yatmaya gidiyorum)
ibranice düzeltme...
ibranice düzeltme...
Pound, çocuklar, 51'e yakın, ideal olarak 5080 ve 53'ün üstü.
5082--->5369
Veya 4941 ---> 5226 :))
Selamlar, yani sat?
hücre...
ancak, DOLL en üstte çalışabilir, bu nedenle olası bir düşüş için hesaplama
Daha fazlasını söyleyeceğim, açılıştan itibaren poundu yenebilirsin, figür ütün olacak, sadece lütfen her beş dakikada bir bana koşmayın ve ne zaman diye sormayın.
Garip, merhaba!
Sanırım beni görmezden geliyorsun? )
Teşekkür ederim!