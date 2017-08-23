FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 793

Yeni yorum
 
Kilo başına birkaç 5330 ve 5310 satın alma limiti koymayı düşünüyorum (sol arka ayağın başparmağıyla burundan alma) ....
 
stranger :
Bunlar önce mantarlar, sonra tekerlekler, crack, lsd ve şimdi hiçbir şey olmadan olanlar , çünkü HE'nin dediği gibi satın alınacak bir şey yok ve sadece kendi kendine hipnozla mı idare etmek zorundasın?
yabancı :

Aptal, neden yaz, Öğretmene onun hakkında şikayet etmek daha iyidir.

Ishimka, harrier ve audi'nin uzun süre asılı kaldığı mesajlarımda yanlış olan ne? Yani beni kıçımdan desteklemiyorlar.

Sen veya fobilerin umurumda değil.

Ekle. bu gerekli! herkesi yanlış yere gönderdi ve hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıktı. (Cesaretim var - bana birleştirilmiş stop-free deposundan bahseder misiniz?)

 
new-rena :

Ishim'i iyi dinlemedin...

Doğal olarak, fiyat, sahibi ve dördüncü seviyedeki tüccarlar havuzu tarafından yapılır.

Aferin İşim!!!

Artık her şey açık ve anlaşılır. Ne zamandır böyle günleri hayal ediyorum)

ama hala anlamadım (((((, testlere devam edeceğim.
 
stranger :
Bunlar önce mantarlar, sonra tekerlekler, crack, lsd ve şimdi hiçbir şey olmadan olanlar , çünkü HE'nin dediği gibi satın alınacak bir şey yok ve sadece kendi kendine hipnozla mı idare etmek zorundasın?
Tarif aynı değil. İşim test ediyor...)
 
Ishim :
ama hala anlamadım (((((, testlere devam edeceğim.

Şu anda ördek ve okumayın. En ilginç olanı silindi.

Tüccarların havuzundayım ve sahibinin hunisi benim üstümde. Sahibi isterse, eğer doğru anladıysam, bana uygun bir fiyat verecek. Eğer istemezse, temelleri kavramak için daha düşük seviyelere gönderecektir. Böyle?

 
new-rena :

Şu anda ördek ve okumayın. En ilginç olanı silindi.

...

Bu bir yanılsama. "En ilginç ..." değil, yalnızca hakaret ve müstehcen dil içeren gönderiler silinir.
 
Karputov Vladimir :
Bu bir yanılsama. "En ilginç ..." değil, yalnızca hakaret ve müstehcen dil içeren gönderiler silinir.
İşim'in isteği üzerine kendimizi sildik.
 
new-rena :
İşim'in isteği üzerine kendimizi sildik.
 
Ishim :
İşim, bizi yanıltma - tarifte sinekler varsa ne tür mantarlar var?
 
Karputov Vladimir :
Bu bir yanılsama. "En ilginç ..." değil, yalnızca hakaret ve müstehcen dil içeren gönderiler silinir.
Şamanın kendisi genellikle "bilge" düşüncelerini ortadan kaldırır. ne içtiğini merak ediyorum
1...786787788789790791792793794795796797798799800...1996
Yeni yorum