FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 436
Rena al dediğini söylüyor ve satış için limit koymuş... Konuşulan bu... Ben sadece sopalarımla takas yapıyorum
Onlara ne açıklarsınız sivrisineksiz doğdular ve ölecekler, engelliler.
Bir kez daha, senin kabilenden değilim, ben ... siktir et , yani, günlerce çıplak ayakla tarlada koşmuyorum ve geyik toplamam, seni trollemek evet)) )
Sen evlat, hiç normal giriş görmedin. Sat, öyleyse, satışlarınız için her zaman bir lavabo değiştireceğim)
EN aptal için bir kez daha - hiç geyiğim yok.
Tabii ki, 32'de lun yapmayın, bu bana verilmez ...
Yine de hastasın...
Gelecekte ticaretle ilgili tüm bu saçmalıklardan kaçınmak için burada daha fazla konuşmayacağım. Bu yüzden belki de, gerçeklerden sonra anlaşmaları trollemek için.
Bu ucube ile iyi şanslar ve iyi eğlenceler!
eski... sakin ol...
lb 1.5680 1.5435 1.5630 (aşağı doğru korkunç yayılma)
euro 1.1005 1.09 1.0905 (uzun olarak son ikisinin altındaki her şey)
audi 0.7390 0.7340 0.7335 (hesaplamalarımdan önce çalıştı)
kadik 1.3103 1.3162 1.3110 (satış)
Bugünün verileri bu...
5541'e İYİ yazılı SMS gönderen herkese teşekkürler. (Çocukların yardıma ihtiyacı var)
Onlara ne açıklarsınız sivrisineksiz doğdular ve ölecekler, engelliler.
Roman, en azından bana açıkla - madem her şeyi bu kadar iyi tahmin ettin, neden ücretli bir sohbete ihtiyacın var? Peki ya çocuklara yardım etmek?
Önce kendine yardım et.)
Kısacası elinize sağlık)