FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 760

Yeni yorum
 
:)
 
Evgeniya Balchin :
1543'ten önce

haftalık mum TR 5518 - 5564

ama .. DOLL oraya nasıl gidecek, alt 5288, 5165, 5058, 5012 veya başka bir şekilde, göreceğiz!

 

pound zaten haftada 50/50 kapandı, ancak kârsız olacağını düşündüm)))))

 
Ishim :

pound zaten haftada 50/50 kapandı, ancak kârsız olacağını düşündüm)))))

pound tarafından inanılmaz. Şöyle bir tahminde bulunabilirsiniz: Diyelim ki sattım ve büyüyor...
 

EURTRY en az altı ay kısa...

Hayırlı ve kazançlı...


 
new-rena :
pound tarafından inanılmaz. Şöyle bir tahminde bulunabilirsiniz: Diyelim ki sattım ve büyüyor...
50|50 geyiğe kâr çıkıyor, şimdi piyasa böyle bir ticaret için uygun değil, monoton tek yönlü bir harekete ihtiyaç var - burada m1 m5 düzeltmeleri olacak. Bu dur 35 pip olmaz. 40'tan 60'a TP. Sonraki hafta aynı test 10 çift için. (İlginç çiftler girişleri açıklayabilirim - Pazartesi). M15 - M30 - TP 200 - 350 pip çıkıyor. (3 çift hazır.....)
 
Evgeniya Balchin :
1543'ten önce

Öyleydi:


 
Ishim :
50|50 geyiğe kâr çıkıyor, şimdi piyasa böyle bir ticaret için uygun değil, monoton tek yönlü bir harekete ihtiyaç var - burada m1 m5 düzeltmeleri olacak. Bu dur 35 pip olmaz. 40'tan 60'a TP. Sonraki hafta aynı test 10 çift için. (İlginç çiftler girişleri açıklayabilirim - Pazartesi). M15 - M30 - TP 200 - 350 pip çıkıyor. (3 çift hazır.....)

Tabii ki ... Monoton hareket ve ben istiyorum - eğimli bir düz çizgi boyunca, değil mi?

TAMAM. Girişi bekliyoruz.

[Silindi]  
Böyle görünüyorum ve burada en aptal ve hatta "aptal"ın yalnız benim olduğunu anlıyorum ..
1...753754755756757758759760761762763764765766767...1996
Yeni yorum