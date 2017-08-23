FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 760
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1543'ten önce
haftalık mum TR 5518 - 5564
ama .. DOLL oraya nasıl gidecek, alt 5288, 5165, 5058, 5012 veya başka bir şekilde, göreceğiz!
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)
yabancı , 2015.07.16 09:05
gözlerim güzel....
pound zaten haftada 50/50 kapandı, ancak kârsız olacağını düşündüm)))))
pound zaten haftada 50/50 kapandı, ancak kârsız olacağını düşündüm)))))
EURTRY en az altı ay kısa...
Hayırlı ve kazançlı...
pound tarafından inanılmaz. Şöyle bir tahminde bulunabilirsiniz: Diyelim ki sattım ve büyüyor...
1543'ten önce
Öyleydi:
50|50 geyiğe kâr çıkıyor, şimdi piyasa böyle bir ticaret için uygun değil, monoton tek yönlü bir harekete ihtiyaç var - burada m1 m5 düzeltmeleri olacak. Bu dur 35 pip olmaz. 40'tan 60'a TP. Sonraki hafta aynı test 10 çift için. (İlginç çiftler girişleri açıklayabilirim - Pazartesi). M15 - M30 - TP 200 - 350 pip çıkıyor. (3 çift hazır.....)
Tabii ki ... Monoton hareket ve ben istiyorum - eğimli bir düz çizgi boyunca, değil mi?
TAMAM. Girişi bekliyoruz.