FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 818

Владимир Жириновский :
10 dakika içinde bir sinyal alacak mısın? Hangisi ve nerede?

Teşekkür ederim!

Evet, sipariş fiyatınızın maksimum 10 dakika içinde ne yediğinden bahsediyorum.

Yine de kaybedeceksin, sakin ol.

 
bu kürkçü orospu yine tahmine göre gitmedi (
 
Heyecanlısın Tuma, ah tutkulu...
 
Vizard_ :
Sana dokunmam - kokuyorsun
 
new-rena :
Heyecanlısın Tuma, ah tutkulu...
tamam... Asıl mesele panik yapmamak ve olayı abartmamak.

Ve hi-güncellenmiş olması harika! binici-yolcu olmadan aşağı inmek sıkıcı)

Teşekkür ederim!
 
iyi, bu iyi)

lütfen

 
Neden sessizsiniz, demagoglar? buradaki her şey senin için temizdi ... önemsiz hatırlandı ... karpuz kabukları ... domatesler, salatalıklar, yataklar ... pahalı görünmek güzel - forum değil - botanik bahçesi ... la
 
Teacher :
Euro için tahminlerinizi bize bildirin.
Teşekkür ederim!
 

Siktir et onu anlatmak için, satın alınan her şey Kuklokidalovo ...

 
tahminler hava tahmincileri içindir - yaşlı adam, çarmıha ger ... ornitorenk, tefli bir adam ve onlar gibi diğerleri ...

beni bir tefte - fiyatın nereye gideceği. kendim hareket ettiriyorum. ama taşındığım yer - havamda. yani günah yok...
