FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 3

Yeni yorum
 
azfaraon :
O yüzden buraya çizimler yazdım (ve birisi beğenmedi, tam olarak kasa üzerine yazmış olmama rağmen)) piyasanın vizyonu benim açımdan.. bir şekilde zor göstermek yerine doğru göstermiyorum diyorlar. ve bazı argümanlar verin, bu sadece görmezden geliniyor ya da aptalca (üzgünüm) gevezelik ediyor ... Strangera'nın çubukların çöp olduğunu söylediğinde anlıyorum .... Çünkü burada gerçek çöpleri çiziyorlar .... Adamlar demoda karalamalar yapacaklar. birkaç ay sonra kendilerini kedi ile ölçmek ..


Peki seni kemiren soru ne oğlum?))) Huzur içinde uyumana ve trollük yapmana ne engel oluyor?
 
Vizard_ :
Evet dün "ben demiştim" ihtişamıyla içeri giren ahbap...
Jedi'dan Podje_ul (içeri girenler) ... ve poz göstermesi istendiğinde geceye kayboldu)))
Evet, Don Pedro'yu hatırlıyorum))) Peki ya Öğretmen, soru bu, bir mağaraya saklandı ve bir daha ortaya çıkmadı)))
 
lütfen bana bir çalışma sermayesi göstergesi gönderin, aksi takdirde eski şubeden eskiler çalışmaz :(
 

alet..., ölçmek için:


[Silindi]  
vladds :
lütfen bana bir çalışma sermayesi göstergesi gönderin, aksi takdirde eski şubeden eskiler çalışmaz :(
http://forum.mql4.com/ru/57867
Индикатор эквити - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Индикатор эквити - MQL4 форум
 
azfaraon :
O yüzden burada çizimler yazdım (ve birisi beğenmedi, tam olarak kasa üzerine yazmış olmama rağmen)) piyasanın bakış açısı benim açımdan.. ve bazı argümanlar verin, bu sadece görmezden geliniyor ya da aptalca (üzgünüm) gevezelik ediyor ... Strangera'nın çubukların çöp olduğunu söylediğinde anlıyorum .... Çünkü burada gerçek çöpleri çiziyorlar .... Adamlar demoda karalamalar yapacaklar. birkaç ay sonra kendilerini kedi ile ölçmek ..


Neden bir şeye meydan okumak ve kanıtlamak için cehenneme)))) Bir koroda ticaret yaparsanız pantolonsuz kalacaksınız)))
İstediğini çiz ... kimseyi dinleme ... sevmeyen - gönder ... siktir git ... küçük çocuklar gibi))))
 
Vizard_ :
Neden bir şeye meydan okumak ve kanıtlamak için cehenneme)))) Bir koroda ticaret yaparsanız pantolonsuz kalacaksınız)))
İstediğini çiz... kimseyi dinleme... beğenmediysen gönder... siktir git... küçük çocuklar gibi)))
Avrupa masalına bir ziyarette bulunuyorsunuz !!!
 
Lesorub :
Avrupa masalına bir ziyarette bulunuyorsunuz !!!
öğretmene saygı duymuyorsun
 
azfaraon :
http://forum.mql4.com/ru/57867
teşekkürler ama derleme 3 hata gösterdi :(
[Silindi]  
Vizard_ :
Neden bir şeye meydan okumak ve kanıtlamak için cehenneme)))) Bir koroda ticaret yaparsanız pantolonsuz kalacaksınız)))
İstediğini çiz ... kimseyi dinleme ... sevmeyen - gönder ... siktir git ... küçük çocuklar gibi))))
Ve sonra, aslında, çöpün bir forum değil burada olduğu ortaya çıkıyor?)))) En azından porno koy)))) Piyasada düşüncelerle birleşmiş insanlar olduğunu düşündüm .... Tamam, üzgünüm sorun ... O zaman neh görüyorum ... görüyorum))
12345678910...1996
Yeni yorum