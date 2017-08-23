FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 660

stranger :

Ne, palyaçolar, biraz kirli külot mu aldınız?

14 yaşında yağ? 1.40'ta harrier mi? Audi 0,5?

....pu

Pound satın al ve euro? Senin için bayrak. Daha erken ama onları beklemenizi tavsiye etmem, bekleyiş ortadan kalkar.

Bir sürü ilginç şey okudum, tek söyleyebildiğin biri hakkında olduğu ortaya çıktı, ama kendin söyleyecek bir şey yok. Buradan devam edin x ... hayvanat bahçenizdeki çitlere çıplak.

Dediğim gibi 5350'den bir pound aldım.

Ve euro için, 1.085'ten 1.14-15'e kadar bir aydan fazla geniş bir daire olacağını düşünüyorum.

 
lactone :

Benim kişisel görüşüm, bir pound biraz erken satın alındı. Ekrandaki kırmızı çizgi, tokatlanamayan inatçı şortlar sadece büyük bir günah)))

 

Ve bahisler üzerine maliyesi olan bir okuldan matematik bile değil, hatta SOT'lar bile yok. Yukarıdakiler elbette işe yarar, AMA! Hala çok daha kolay...

Pazartesi günü, anlaşıldığı gibi, parayı sayın (BIKUS özellikle endişelidir).

Euro konusunda Strange'e katılıyorum, gerisine bakmadım. Petrol gelince - aşağı olmayacak - kipish bilerek yamalı.

new-rena :

Hollande, Merkel ve Putin, 1 Eylül'den itibaren her şeyin sakinleşeceği, eğer öyleyse, o zaman düşmeyeceği, ikincisi aldatırsa çok güçlü ve keskin olacağı konusunda hemfikirdi. Saklambaç oyunu zaten herkesten bıktı.
 
hammer_boy :

Benim kişisel görüşüm, bir pound biraz erken satın alındı. Ekrandaki kırmızı çizgi, tokatlanamayan inatçı şortlar sadece büyük bir günah)))

1.5000-1.5050
MERHABA ANA ÜLKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
 
Gerek yok... Türkiye sahili? ))
 
new-rena :

iyileşmek. Euro - büyümede.

Umarım - 1.1204 //mütevazı, ancak şimdiye kadar, çünkü gün içi tahminleri deniyorum

 
stranger :
1.5000-1.5050
Bugün için hayal edin 1.5334
 
Lun muhtemelen 1.3200, Audi büyük olasılıkla - 0.7185
