FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 848
diyorsa ve fiyat ters giderse, o zaman fiyat yanlıştır.
Altın rengi soldu. Aralık ayına kadar tabii ki burası onun yeri. Ancak bu gerçekçi değildir. Dönmeye değer olabilir mi?
En iyi seçenek hiçbir şey söylememektir. (sessizce test et)
zaten dedin ki:
hayır 1.56'da pound göndermiyorum - hadi bensiz gidelim. (çürük kütük) Aynı şekilde, eksende işler nasıl? bağlı mı?
//faydalı, şık bir takım elbise hazırla
Bu bir teori mi?
Ya da işe yarayan bir şey var mı?
Eurochka için bir şey tahmin edin.
Teşekkür ederim!
MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri
EURUSD, 4. H4, 2015.09.15
InstaForex Grubu, MetaTrader 4, Gerçek
o zaman ne? fiyat nereye gideceğini ve duracağını bilemeyecek mi? Sağ?
o zaman ne? fiyat nereye gideceğini ve duracağını bilemeyecek mi? Sağ?
Hocamızın hikmetini ve eşyanın özünü kavramaya başlasan bile, YAŞLARI GEÇMİŞ OLSUN ve kel kafası hiç solmasın...
senin için ne H4? Peki ya D1?