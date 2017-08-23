FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 848

iIDLERr :
diyorsa ve fiyat ters giderse, o zaman fiyat yanlıştır.
Her durumda, o her zaman haklıdır!
 
vaz :
Altın rengi soldu. Aralık ayına kadar tabii ki burası onun yeri. Ancak bu gerçekçi değildir. Dönmeye değer olabilir mi?
1080'deki Duc, bayıldım. aşağıda isterse, 960. ve umarım hepsi
 
Ishim :
En iyi seçenek hiçbir şey söylememektir. (sessizce test et)

zaten dedin ki:

İşim :
hayır 1.56'da pound göndermiyorum - hadi bensiz gidelim. (çürük kütük) Aynı şekilde, eksende işler nasıl? bağlı mı?

//faydalı, şık bir takım elbise hazırla

 
Ishim :
En iyi seçenek hiçbir şey söylememektir. (sessizce test et)
o zaman ne? fiyat nereye gideceğini ve duracağını bilemeyecek mi? Sağ?
 
Владимир Жириновский :


Bu bir teori mi?

Ya da işe yarayan bir şey var mı?

Eurochka için bir şey tahmin edin.

Teşekkür ederim!

euro için alım sinyali yok, bu sisteme göre 1175-1130'a gidiyoruz
 
file87 :
senin için ne H4? Peki ya D1?
 
iIDLERr :
seninle zor )
 
iIDLERr :
Hocamızın hikmetini ve eşyanın özünü kavramaya başlasan bile, YAŞLARI GEÇMİŞ OLSUN ve kel kafası hiç solmasın...
 
stranger :
peki ya yeni aylar? Ay olmayacak, anlıyorum !!!
 
new-rena :
senin için ne H4? Peki ya D1?
muhtemelen 1087)))
