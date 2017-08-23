FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 851

Yeni yorum
 
Ruslan Kuchma :
EURUSD'nin düşüşü yavaşladı, bu yüzden risk alıp 10-15 puanlık kısa bir alımla alım yapabilirsiniz .
poz göster...
 
Lesorub :
poz göster...

Doğru kelimeler.


 

Ben de öyle

onlar. Böyle

1228'e kadar alıcı, min. üç gün.

karalamalara bakma 0)

 
Frank 96536))) Rok yapmak, ayılar havaya uçtu)))
 
iIDLERr :
Murray'in pilot kitabını burada okudum ve kendimi yeniden genç hissettim . daha fazla idrar.

Yani anladığım kadarıyla, yazımdan sadece Murray'den bahsediyorum. Daha hassas araçlar nelerdir? CME? Chicago'da Vadeli İşlemler? Stoklamak? dizinler?

........Burun önünde toplayıp çıkaracaklar ve sonuç olarak doğruluk grafik araçları düzeyinde olacaktır. Kendi doğrulanmış taktikleri önemlidir, ancak en azından dışkıda falcılık vardır.


 
artikul :
Frank 96536))) Rok yapmak , ayılar havaya uçtu)))

birinin?

 
Vadens :

Doğru kelimeler.


çok erken, teoride, kuzey frangı usd işe yaramadı
 
Lesorub :

birinin?

Planları bir saat önce değişti))) Derinlere düşmemeye karar verdik)))
 
artikul :
Planları bir saat önce değişti))) Derinlere düşmemeye karar verdik)))
programın bundan haberi var mı?
 
Вадим Новопашин :
çok erken, teoride, kuzey frangı usd işe yaramadı
Kuzey yönünde, majör sadece yukarıdaki haçtır ve ezilecektir.
1...844845846847848849850851852853854855856857858...1996
Yeni yorum