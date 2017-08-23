FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 851
EURUSD'nin düşüşü yavaşladı, bu yüzden risk alıp 10-15 puanlık kısa bir alımla alım yapabilirsiniz .
poz göster...
Doğru kelimeler.
Ben de öyle
onlar. Böyle
1228'e kadar alıcı, min. üç gün.
karalamalara bakma 0)
Murray'in pilot kitabını burada okudum ve kendimi yeniden genç hissettim . daha fazla idrar.
Yani anladığım kadarıyla, yazımdan sadece Murray'den bahsediyorum. Daha hassas araçlar nelerdir? CME? Chicago'da Vadeli İşlemler? Stoklamak? dizinler?
........Burun önünde toplayıp çıkaracaklar ve sonuç olarak doğruluk grafik araçları düzeyinde olacaktır. Kendi doğrulanmış taktikleri önemlidir, ancak en azından dışkıda falcılık vardır.
Frank 96536))) Rok yapmak , ayılar havaya uçtu)))
birinin?
Doğru kelimeler.
birinin?
Planları bir saat önce değişti))) Derinlere düşmemeye karar verdik)))
çok erken, teoride, kuzey frangı usd işe yaramadı