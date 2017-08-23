FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 503

Euroset bugün 1.1086 çalıştı (opsiyonel bariyer) %100, teşekkürler BATYA :)
 
stranger :
Göreceksin - inanacaksın)
görmesem inanmam?
 
iyi, nafik bana bu ters trend olanlar... 2 aylığına yen ile çık. kablo eksikti...
 

çocuklar, benim aptal anketim. ne ticareti yapardınız:

pound 0,58 olacak

aylık pound daha düşük olacak

 
Nikolai Romanovskyi :
Euroset bugün 1.1086 çalıştı (opsiyonel bariyer) %100, teşekkürler BATYA :)

böyle konuşma, hepsi tesadüf)

 
stranger :

böyle konuşma, hepsi tesadüf)

Şey .... Ağustos başında mavi olanı çiğnediler. Deponun Cuma yükselişi - sonunda hiçbir şey.
 
stranger :

böyle konuşma hepsi tesadüf)

Evet, evet, tesadüfen oldu ve nedense çok sık oluyor))), ama kimin umurunda, burada bir kar fırtınası bastırıyorlar ve yanaklarını şişiriyorlar))
gürültü mü yapıyorsun?? =)

 
Roman Busarov :

gürültü mü yapıyorsun?? =)

Roma, yine ilk seferki gibi bir pound. ben üni.
 
