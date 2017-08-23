FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 315

Yeni yorum
 
Anatoli Kazharski : Sadece votka değil. Genel olarak, zehir içeren ve insanı aptala çeviren her şey. Zehirlenme durumunu başka türlü aramak zordur. )))
seni üzmek istemedim ... ama insan vücudunun kendisi hem alkolleri ... hem de uyuşturucuları ... ve hatta asetonu sentezler ...
 
iIDLERr :
Garip, ay ve audi için pozlarım yok. ama bir pozisyon var - boktan. Bu shnyaga'yı amplifikasyon için takas etmeyeceğim.

Çocuğa bir şey söyle, bir tür bahis hakkında bilmek istiyor)

Keşke bugün Audi'yi indirip öyle bıraksalar ve Pazartesi günü 72'nin altındaysa, genel olarak mutlu olurum)))

 
Vizard_ :
seni üzmek istemedim ... ama insan vücudunun kendisi hem alkolleri ... hem de uyuşturucuları ... ve hatta asetonu sentezler ...
Aseton hariç ekliyoruz ...
 
stranger :

Çocuğa bir şey söyle, bir tür bahis hakkında bilmek istiyor)

Keşke bugün Audi'yi indirip öyle bıraksalar ve Pazartesi günü 72'nin altındaysa, genel olarak mutlu olurum)))

bu yüzden düşürürler. nada sen?
 
stranger :
Buxien satmaya erken başladın.
ve sen lunya salt ve audi satın al
 
Vizard_ :
seni üzmek istemedim ... ama insan vücudunun kendisi hem alkolleri ... hem de uyuşturucuları ... ve hatta asetonu sentezler ...

Aha! Düz litre. Tam raskolbas. Maviye kadar. Yazar kasadan çıkmadan acı içinde ölmek için doğmuş. )))

 
Vizard_ :
seni üzmek istemedim ... ama insan vücudunun kendisi hem alkolleri ... hem de uyuşturucuları ... ve hatta asetonu sentezler ...
Sevgili daha ayrıntılı olarak, lütfen, çok akıllıca bir fikir!
 
Anatoli Kazharski :
Bugün Snoop Dogg gibi misiniz? Yarın kim olacağını düşündün mü? )))
Ben O'yum, ben senim, ben yeryüzündeki tüm insanlarım... Ben Tanrı'yım epta
 
Zogman :

hepsini okudun mu?

ona attım

 
iIDLERr :

 Sevgili editör, belki difur hakkında daha iyidir, ha?
En sevdiğiniz ay tensörü hakkında? Sonuçta, bir yıl üst üste imkansız
Hacimlerle korkutuyorlar, diyorlar ki, uçuyorlar,
Ya seçenekleri havlarlar ya da harabe derler.

1...308309310311312313314315316317318319320321322...1996
Yeni yorum