Lesorub :

Şef hala sınırın ötesine geçti, şimdi raylarda ...


Peki, şef gerçekten pariteye gitmeyecek mi?

bu olamaz

 
Zogman :

strenzh, burada Ilya'yı azarlıyorsunuz,

ama bugün Evra pip to pip'ini dinledi - 1.1088 maks...

Peki tesadüf nedir?



Başsızlık. İşte tüm hareketten avro olarak ne aldığına bir bakış:

Ve bunu çok yumuşak bir şekilde söyledim.

 
stranger :

Başsızlık. İşte tüm hareketten avro olarak ne aldığına bir bakış:

Ve bunu çok yumuşak bir şekilde söyledim.

strenzh, peki, o aldı! Yapmıyorum

Peki, başsızlık nereden geliyor - herkesin kendine ait - lanet yönteminde ustalaşacaksın - kendin savaş ve barış diyorsun

 
Belki bir şekilde seçeneklerinizi raylara sarın ve bir kâse olacak)

not

Beklentilerimiz neler? ucuz yuan => ucuz hammadde, makul?

ps

altın hakkında:

Bankalara güvenmeyin - yalan söylerler!

Temmuz ayının sonunda, Goldman Sachs altının ons başına 1.000 doların altına düşme riskleri hakkında konuştu (yaklaşık Profinance.ru: bankanın on iki aylık tahmini 1.050 dolar olarak açıklandı), birkaç gün sonra HSBC analistleri karamsar bir değerlendirme yaptı Bu yıl ortalama metal fiyatı tahminini 1234$'dan 1160$'a ve gelecek yıl 1275$'dan 1205$'a düşüren kısa vadeli beklentiler. Daha sonra, fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürme beklentileriyle ilgili söylemleri, başta Deutsche Bank olmak üzere bir dizi büyük banka tarafından zaten ifade edildi, ancak son veriler kelimelerin gerçeklerle çeliştiğini gösteriyor. Böylece 6 Ağustos'ta Goldman Sachs 3,2 ton altın teslimatını kabul ederken, HSBC 3,9 ton metali aynı gün teslim alırken, her iki durumda da altın bankanın kendi hesabına yatırıldı. Bu nedenle, müşterilerine altın satmalarını tavsiye eden bankalar, fiziki formda metal satın almak için fiyat indirimlerini kullanırlar. Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri


http://www.forexpf.ru/news/2015/08/10/axp6-ne-verte-bankam-oni-lgut.html


bu yüzden tahmine birkaç yüz atmalılar, buna inandılar.
 
Peki benden ne isteniyor?))) Kutlarım)
 
Lesorub :

audi için ne var - çubuk yok mu?

daha satın alabilir?

kredi İsviçre .72 tuzu tavsiye etse de, belki çubuklar daha iyidir)))

 
stranger :
Peki benden istenen nedir?

herkesi azarlama

 
Bu arada, poltorashka'yı yendiklerinde, Goldmans sarımsak için her şeyi söyledi.
 
tartışacak ne var?

çip satıldı mı? cad satıldı mı?

 
Ticaret yapmıyorum şef, neden - Idler'a sorun.

Herhangi bir anlaşmanız var mı? Şuraya bak. Düşüncelerle ilgilenen, işlemlerle ilgilenmeyen.

