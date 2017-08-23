FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bir şey gösterdiğini mi sanıyorsun))))))) hakaretlere cevaplar gelecek ama göster .. evet kızlara göster))))))))))
10'u da boşaltırsanız)))) Peki, 5 yıl önce her şeyi bırakmanızı ve aptalca koymanızı önerdim.
bankaya ... şimdi ne kadarının damlayacağını hesapla?)))
tahminlerde boşuna dolaşamazsınız - her şey silinecek
Ekle. yapmazsın! hiçbir cevabınız yok.
Herkes unutulmaz bir erik deneyimi ister
tam olarak tahminlerinize göre! Silme! Lütfen!))))))))))
Ve avatar ... avatar ... iade et!))))))))))
Sen ... bize açıklasan iyi olur - neden 10 yıldır piyasalarla "ilişki kuruyorsun"?)))
10'u da boşaltırsanız)))) Peki, 5 yıl önce her şeyi bırakmanızı ve aptalca koymanızı önerdim.
bankaya ... şimdi ne kadarının damlayacağını hesapla?)))
Acele etmek için çok geç)))
Ilyukh ... cidden - bir peri masalı görmüyorum sadece ... ve çöp çizmek istemiyorum ...
min.07.07 deldi... şimdi min.05.27'yi bekleyeceğim ... xs zamanına kadar...
Bana öyle geliyor ki 1.15 daha hızlı gelecek.
HZ Cumaya ne dersin (hafta sonundan önce alan olur mu) ve profesyonel mobilyalarım alışverişe hazır.
Teşekkür ederim!
Duc bankaları bir kerede ve uçup gidin . ve sonra analitler boyayacak: sistemik bir kriz ....
Kızıl saçlıya o kadar yavaş bakıyorum ki kırmızı moda olana doğru uzanıyor ve uzanıyor...
Hadi izleyelim...
Kalabalık ve tıkır tıkır tıkır tıkır işleyen ne kadar aptal insan olduğunu görünce euro'nuzla uğraşamayacak kadar tembelim ama sanırım sizi satışlarla boğacaklar . Bu, gözle, ciddiye alınmaması gereken bir durumdur.
Ve dün satın aldı...
Aşağıdaki satın almanın kapanacağını ve satışa çıkacağını düşünüyor musunuz?
Teşekkür ederim!
ve forum hakkında burada yapacak bir şey yok, tamamen haklıyım, ama çeken bir ilaç gibi (psikoloji))) kendimi bu alışkanlıktan vazgeçireceğim
Samobanı deneyin.
Bana yardımcı oluyor, kendim kullanıyorum.
Teşekkür ederim!
Ne birdenbire?))) Dün 0935'te satın aldığınızı söylediği için mi? Sen, evet, 10 kere umurumda değil, sadece kendine yalan söyleme, komik)))))
Garip...
En alttaki şeyi satın alıyor gibi görünüyor.
Neden İşim aniden bunun için azarlandı?
VEYA aşağıda başka bir dip var mı?
Teşekkür ederim!
Çok fazla Sigmund Freud duydum))), haberlerde alım satım işleminin hala çalışmadığı veya güvenilmez bir şekilde çalıştığı sonucuna vardım ))
tamam... çalışmıyor...
Son samobanımda bazı haberler vardı, bu yüzden Euro için satıcılar topladılar ve ortalığı süpürdüler.
Doğru istikamette bilet olması iyi oldu.(Haberin verildiği anlarda pozların olduğu bir ekran atmak ilgini çekiyorsa).
sürücünün fiyatı izlemek için bütün pantolon olduğunu (yukarı ve aşağı zıpladığında)
Teşekkür ederim!
Ayda Sedna ve bakın: