FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 205

Yeni yorum
 
GopFX __ :
Şahsen, platform ve dil umurumda değil - buna ihtiyacım olanı yazacağım! Her şey hedeflere bağlıdır. Ama asıl şey elbette hız. Örneğin Bodek, aynı zamanda hızlı Python'dan uzak yazılmış ve bir milyon satır koddan oluşan süper hızlı bir programı olduğunu iddia ediyor.

ZY Ama bu yüzden web kameralarını tanıtıyorlar - gerçekten anlamıyorum)) Peki, Garip, örneğin - nereye açılacağını biliyor - zayıf bir İnternet ile, web kamerasından geçmek daha kolay , peki ya gerisi? Ayakkabıları ... spor ayakkabılarla
Bu yüzden kafamdaki terminal için buna ihtiyacım var, bu yüzden daha hızlısına ihtiyacım yok, yoksa bağlardım)
 
GopFX __ :
Boğanın çizgisi ayıya aşağıdan mı vurdu? Aslan akıl verir mi? ))
 
stranger :
Bu yüzden kafamdaki terminal için buna ihtiyacım var, bu yüzden daha hızlısına ihtiyacım yok, yoksa bağlardım)
Ve kafanın arkasını yaymak ve öğretmek için akıllı kitaplar? ))
 
stranger :

Ben de Yusuf'un bir şeyi kandırdığını söylüyorum.

Bu onun yeni teorisi. Zıplayan aslanların yanı sıra leoparlar da vardır .

 
pako :
Kuzeye yakın seviyeler, Strange tarafından yayınlanan "primer" e göre hesaplanır. Ben çizdim, burada yayınlamayacağım. "Dürtü" de Tarabanov'un bir ekranı var, belki kim olduğunu bu başlıktan anlarsınız.
 
new-rena :

Ben de Yusuf'un bir şeyi kandırdığını söylüyorum.

Bu onun yeni teorisi. Zıplayan aslanların yanı sıra leoparlar da vardır .

Bu kaneshna kandırdı, ep ... lo ve aslana nasıl olduğunu sorar)))
 
stranger :
Bu kaneshna kandırdı, ep ... lo ve aslana nasıl olduğunu sorar)))
Dinleneceğim. Kahretsin, duramıyorum
 
new-rena :
Kuzeye yakın seviyeler, Strange tarafından yayınlanan "primer" e göre hesaplanır. Ben çizdim, burada yayınlamayacağım. "Dürtü" de Tarabankin'in bir ekranı var, belki kim olduğunu bu başlıktan anlarsınız.
astar nedir? yani istiyorum!!! ))
 
GopFX __ :
astar nedir? yani istiyorum!!! ))
İnternette bu tür yığınlar var, hatta ücretsiz)
 
azfaraon :
İyi günler.. GBP/USD hakkında birkaç şey söyleyebilir miyim? )... Piyasa ne kadar uzun süre zirvede kalırsa, hedefler o kadar aşağıda olacaktır: Yani 1.5460'dan sonra 1.5331 hedefini görüyorum (Pazartesi-Salı) ) Ay sonuna kadar zirvede kalırsak, 1.5409'dan sonraki hedefler zaten 1.5223(4-5 Ağustos (1.5169)?
Yine de, ay sonunda 1.54'ten 1.58'e gitmem gerektiğini görüyorum. en eski forumumuz ne diyecek?
1...198199200201202203204205206207208209210211212...1996
Yeni yorum