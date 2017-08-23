FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 205
Şahsen, platform ve dil umurumda değil - buna ihtiyacım olanı yazacağım! Her şey hedeflere bağlıdır. Ama asıl şey elbette hız. Örneğin Bodek, aynı zamanda hızlı Python'dan uzak yazılmış ve bir milyon satır koddan oluşan süper hızlı bir programı olduğunu iddia ediyor.
ZY Ama bu yüzden web kameralarını tanıtıyorlar - gerçekten anlamıyorum)) Peki, Garip, örneğin - nereye açılacağını biliyor - zayıf bir İnternet ile, web kamerasından geçmek daha kolay , peki ya gerisi? Ayakkabıları ... spor ayakkabılarla
Boğanın çizgisi ayıya aşağıdan mı vurdu? Aslan akıl verir mi? ))
Bu yüzden kafamdaki terminal için buna ihtiyacım var, bu yüzden daha hızlısına ihtiyacım yok, yoksa bağlardım)
Bu onun yeni teorisi. Zıplayan aslanların yanı sıra leoparlar da vardır .
Bu onun yeni teorisi. Zıplayan aslanların yanı sıra leoparlar da vardır .
Bu kaneshna kandırdı, ep ... lo ve aslana nasıl olduğunu sorar)))
Kuzeye yakın seviyeler, Strange tarafından yayınlanan "primer" e göre hesaplanır. Ben çizdim, burada yayınlamayacağım. "Dürtü" de Tarabankin'in bir ekranı var, belki kim olduğunu bu başlıktan anlarsınız.
astar nedir? yani istiyorum!!! ))
İyi günler.. GBP/USD hakkında birkaç şey söyleyebilir miyim? )... Piyasa ne kadar uzun süre zirvede kalırsa, hedefler o kadar aşağıda olacaktır: Yani 1.5460'dan sonra 1.5331 hedefini görüyorum (Pazartesi-Salı) ) Ay sonuna kadar zirvede kalırsak, 1.5409'dan sonraki hedefler zaten 1.5223(4-5 Ağustos (1.5169)?