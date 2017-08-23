FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 630
belki talep değil, arz etkilendi? Örneğin İran veya isshsho cho?
bazen fa'ya gider. S 621 yazdım. tekrar oku.
"bazen" anahtar kelimedir. Ve altın için - evet, değiştirdiler. Ben de bunun hakkında yazdım. Diğerleri için (yen, şef) - takip etmedi. Baksoien'e tamamen küçük bir geyik aldığı hatlardan girdi.
Ama şu anda, kmk, yen her şeyi geri kazanacak.
Ve petrol nihayet piyasa dışı, tamamen spekülatif bir araçtır. Ama o "piyasa" olduğunu hatırlıyor - sadece aşırı uçlarda. Bu yüzden buna yaklaştık (veya burada 3-5 tank FSU için yaklaşıyoruz ..)
İran, ortaya çıkmadan önce pazar tarafından telafi ediliyor. tüketim sorunu - ve bu yağa kimin ihtiyacı var?
herkes. Hepsi kimya. sanayi sadece petrol ve gaza dayalıdır. Ve bu kadar. Onlar olmasaydı hiçbir şey olmazdı.
ortalama olarak Hitler'den daha fazla Yahudi öldürdü
herkes. Hepsi kimya. sanayi sadece petrol ve gaza dayalıdır. Ve bu kadar. Onlar olmasaydı hiçbir şey olmazdı.
Burada Eidler basitçe söylemek istedi - bir arz rakamı var ve bir talep rakamı var. Neyin nereye gittiği bizim için özellikle önemli değil, sadece uçuruma düşen bir talep rakamı var. //Elbette petrol ve kimya endüstrisi ile uyumluluğu hakkında bir fikrimiz var...
Dün 70r için elma vardı.
Bugün 40r için aynı elmalar.
Bana öyle geliyor ki, fiyatlar düştükçe talep artıyor? (pekala, üniversitede çiftler halinde "Ekonomi" dersi bana bu şekilde öğretildi. Bu tabii ki benim profil dersim değildi ama yine de)
Bu, teklifin değişmediğini hayal edersek. Ancak elmalar söz konusu olduğunda bile, daha az satıcı onları bu fiyatlarla satmaya istekli olacaktır. Hangi, elbette, yine elma fiyatlarında bir artışa yol açacaktır.
Elmalara ihtiyacım yoksa onları daha pahalıya mı alırım? belki beni hediye olarak ücretsiz almaya ikna ederler.
talep yok, fiyat yok...
Elmaya ihtiyacın yoksa onları 70'e almazsın, 40'a almazsın. Hiç bir elma alıcısı DEĞİLSİNİZ. Ve onların taleplerini de ETKİLEMEZSİNİZ. Ne dün ne bugün.
Neden dünün elmalarına ihtiyacın var, neden geçmişe ihtiyacın var? Yenka fonlama para birimi, ana oyuncu bu, Idler satın almaya başladığında %200 haklı.Temelde ne kadar yen basıldı? Ve bu kütle nereye gitti? Şimdi, o eve gitti. Ve bunun arkasında sterlin hareket edeceğini düşünüyorum (şeker ambalajlarını KU'ları ile ne kadar süre çekiyorlar?), bunlar sadece benim gözlemlerim PS Ve bence Strkenzh boşuna gücendi, bu birinci sınıf bir oyuncu ve devam ediyor onun tavsiyesi, kaynatılabilir veya kabarcıklara haşlanabilir. Hiçbir şekilde, seni suçlamıyorum Laktone, sadece kaynamış! Bana çok yardımcı oldu, özellikle de 50/50 şüphe olduğunda.
