FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 171
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Murzilki, kahretsin. Ay için 10000000 bukf ve düşük altın için 0. daha da önemlisi, merhaba. takas etmeyi sever, sevmez ama idrak eder.
Herkese merhaba, havalar çirkinleşti, kalkış ertelendi.
Bu nedenle, trolleyebilirsiniz ...
Piyasa duyarlılığı her şeydir
https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1612#comment_1636402
https://www.mql5.com/ru/charts/2956974/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami 2015.01.30 tarihli
Ruh hali değişene kadar lokomotifin önüne geçmeyin, bu sözün doğruluğuna bir kez daha ikna oldum.
Genel olarak, ruh hali ticaret seviyesine göre +'dır ... eşleşirse, hemen savaşa girer.
Bunun gibi bir şey...
Bu?
)) şaka
Seviyeleri nasıl saydığını bana ne zaman söyleyeceksin?
Herkese merhaba, havalar çirkinleşti, kalkış ertelendi.
Bu nedenle, trolleyebilirsiniz ...
Piyasa duyarlılığı her şeydir
https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1612#comment_1636402
https://www.mql5.com/ru/charts/2956974/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami 2015.01.30 tarihli
Ruh hali değişene kadar lokomotifin önüne geçmeyin, bu sözün doğruluğuna bir kez daha ikna oldum.
Genel olarak, ruh hali ticaret seviyesine göre +'dır ... eşleşirse, hemen savaşa girer.
Bunun gibi bir şey...
Bu?
Seviyeleri nasıl saydığını bana ne zaman söyleyeceksin?
Yani bu hemen kirdyk handikap, herkes ganimeti biçmeye gidecek.
Ve yine, basit bir eski zaman içinde unutulmuş yeni bir şey aramamız gerekecek ...
Bu?
Seviyeleri nasıl saydığını bana ne zaman söyleyeceksin?
bu yüzden zaten birkaç yüz obamok için söylemeyi teklif ettiler ...
ve beş bedava))))), bu arada, kimse geri alma için bir euro almayı düşünmüyor)))))?
bu yüzden zaten birkaç yüz obamok için söylemeyi teklif ettiler ...
bu yüzden zaten birkaç yüz obamok için söylemeyi teklif ettiler ...
Ben sadece bunu yayıyorum. Durun, en son buluşa bakıyorum, dişlerim küçülmeyi bırakmış görünüyor. Zaten cihazlarım var, danışmanlığa başlıyorum) tarihe göre çalışmaması kötü. münhasıran gerçek zamanlı olarak. TF - umrumda değil