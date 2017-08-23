FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 171

Murzilki, kahretsin. Ay için 10000000 bukf ve düşük altın için 0. daha da önemlisi, merhaba. takas etmeyi sever, sevmez ama idrak eder.
1050 altın, bu düşüklüğü nasıl seversiniz veya Matroskin'in başarısını tekrarlamak ister misiniz?
 
Sergey Novokhatskiy :

Herkese merhaba, havalar çirkinleşti, kalkış ertelendi.

Bu nedenle, trolleyebilirsiniz ...

Piyasa duyarlılığı her şeydir

https://www.mql5.com/en/forum/38821/page1612#comment_1636402

https://www.mql5.com/ru/charts/2956974/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami 2015.01.30 tarihli

Ruh hali değişene kadar lokomotifin önüne geçmeyin, bu sözün doğruluğuna bir kez daha ikna oldum.

Genel olarak, ruh hali ticaret seviyesine göre +'dır ... eşleşirse, hemen savaşa girer.

Bunun gibi bir şey...

Bu?

)) şaka

Seviyeleri nasıl saydığını bana ne zaman söyleyeceksin?

 
Seviyeleri kendin mi sayıyorsun yoksa bir "kara kutu" mu?)))
 
new-rena :

Bu?

Seviyeleri nasıl saydığını bana ne zaman söyleyeceksin?

Yani bu hemen kirdyk handikap, herkes ganimeti biçmeye gidecek.

Ve yine, basit bir eski zaman içinde unutulmuş yeni bir şey aramamız gerekecek ...

 
new-rena :

Bu?

Seviyeleri nasıl saydığını bana ne zaman söyleyeceksin?

bu yüzden zaten birkaç yüz obamok için söylemeyi teklif ettiler ...


 
isteğe bağlı raporlara göre, bu bir düğme akordeonudur) uzun süredir bir sır değil ve her şey denendi. Ama bunun ayrı bir iş parçacığı olması gerekiyor.
 
Ishim :
ve beş bedava))))), bu arada, kimse geri alma için bir euro almayı düşünmüyor)))))?
veya audi, örneğin...
 
Lesorub :

bu yüzden zaten birkaç yüz obamok için söylemeyi teklif ettiler ...

Ben sadece bunu yayıyorum. Durun, en son buluşa bakıyorum, dişlerim küçülmeyi bırakmış görünüyor. zaten cihazlar var (gösterge değil, sadece grafikteki yazılar), bir danışman başlatıyorum) tarihe göre çalışmaması kötü. münhasıran gerçek zamanlı olarak. TF - umrumda değil
 
Lesorub :

bu yüzden zaten birkaç yüz obamok için söylemeyi teklif ettiler ...


Eh Ilyukha, kirpi delindi ve hepsi bir kaktüsün üzerine tırmandı
 
new-rena :
Ben sadece bunu yayıyorum. Durun, en son buluşa bakıyorum, dişlerim küçülmeyi bırakmış görünüyor. Zaten cihazlarım var, danışmanlığa başlıyorum) tarihe göre çalışmaması kötü. münhasıran gerçek zamanlı olarak. TF - umrumda değil
Şanslıyım, sürekli beni sürüyor... ve her şeyi o sürüyor...
