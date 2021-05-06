FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

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Всех С Новым Годом.

И вот мой первый пост в этой ветке.

Возможное развитие событий по еве.

От 1,11 будет отскок.


 

USD/MXN довольно интересная пара, так-же имеет положительный своп на продажу

Мой прогноз по ней:


 
Vitaly Muzichenko:

USD/MXN довольно интересная пара, так-же имеет положительный своп на продажу

Мой прогноз по ней:


Да, вниз она хорошо смотрит.Есть мартовские и апрельские минимумы.

Должна пара обновить их.

Тут нарисовалась фигура треугольник на недельке, хоть я и не использую подобные фигуры в своей торговле,

но есть занимательный факт, что при выходе из треугольника, практически всегда есть ретест. После поход цены в нужном направлении,

вплоть до июльского минимума 2017 года. Но это будет (наверно) к середине 2020 года.


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:


Вроде тема популярная ваша была
 
Vladimir Baskakov:
Вроде тема популярная ваша была

это не его тема

как видишь, её нагло присваивают

тему должен открывать тот, кто в ней за год больше всех написал

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

это не его тема

как видишь, её нагло присваивают

тему должен открывать тот, кто в ней за год больше всех написал

Хороший пиар ход, весь год в топе, ничего делать не надо
 
Aleksandr Yakovlev:

Да, вниз она хорошо смотрит.Есть мартовские и апрельские минимумы.

Должна пара обновить их.

Тут нарисовалась фигура треугольник на недельке, хоть я и не использую подобные фигуры в своей торговле,

но есть занимательный факт, что при выходе из треугольника, практически всегда есть ретест. После поход цены в нужном направлении,

вплоть до июльского минимума 2017 года. Но это будет (наверно) к середине 2020 года.

Посмотрите на своп, он очень немаленький, поэтому если есть запас, то можно пару отшортить в долгосрок.

 
Vitaly Muzichenko:

Посмотрите на своп, он очень немаленький, поэтому если есть запас, то можно пару отшортить в долгосрок.

С моим методом торговли запас примерно 4-5 тысяч пунктов)))

 
Aleksandr Yakovlev:

С моим методом торговли запас примерно 4-5 тысяч пунктов)))

Я имел ввиду запас депозита, который можно выделить под долгосрочное вложение.

 
Vitaly Muzichenko:

Я имел ввиду запас депозита, который можно выделить под долгосрочное вложение.

Ааа, вон про что.

 
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