FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
USD/MXN довольно интересная пара, так-же имеет положительный своп на продажу
Мой прогноз по ней:
Да, вниз она хорошо смотрит.Есть мартовские и апрельские минимумы.
Должна пара обновить их.
Тут нарисовалась фигура треугольник на недельке, хоть я и не использую подобные фигуры в своей торговле,
но есть занимательный факт, что при выходе из треугольника, практически всегда есть ретест. После поход цены в нужном направлении,
вплоть до июльского минимума 2017 года. Но это будет (наверно) к середине 2020 года.
Вроде тема популярная ваша была
это не его тема
как видишь, её нагло присваивают
тему должен открывать тот, кто в ней за год больше всех написал
это не его тема
как видишь, её нагло присваивают
тему должен открывать тот, кто в ней за год больше всех написал
Да, вниз она хорошо смотрит.Есть мартовские и апрельские минимумы.
Должна пара обновить их.
Тут нарисовалась фигура треугольник на недельке, хоть я и не использую подобные фигуры в своей торговле,
но есть занимательный факт, что при выходе из треугольника, практически всегда есть ретест. После поход цены в нужном направлении,
вплоть до июльского минимума 2017 года. Но это будет (наверно) к середине 2020 года.
Посмотрите на своп, он очень немаленький, поэтому если есть запас, то можно пару отшортить в долгосрок.
Посмотрите на своп, он очень немаленький, поэтому если есть запас, то можно пару отшортить в долгосрок.
С моим методом торговли запас примерно 4-5 тысяч пунктов)))
С моим методом торговли запас примерно 4-5 тысяч пунктов)))
Я имел ввиду запас депозита, который можно выделить под долгосрочное вложение.
Я имел ввиду запас депозита, который можно выделить под долгосрочное вложение.
Ааа, вон про что.
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Всех С Новым Годом.
И вот мой первый пост в этой ветке.
Возможное развитие событий по еве.
От 1,11 будет отскок.