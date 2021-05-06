FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 378
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Всем привет. Писал я тут пост 3688-примите к сравнению.
Сделка на продажу совершена.
Всем привет. Писал я тут пост 3688-примите к сравнению.
Сделка на продажу совершена.
Привет! вроде и должна бы пойти вниз - < P > ещё бы пробила и закрепилась, вот тогда, сильный сигнал будет.
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если синею Горизонтальную пробьёт - лучше закрыть позицию
Привет! вроде и должна бы пойти вниз - < P > ещё бы пробила и закрепилась, вот тогда, сильный сигнал будет.
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если синею Горизонтальную пробьёт - лучше закрыть позицию
Все в твоих руках)))
Все в твоих руках)))
я ловушек наставил - буду тоже, пробовать вниз эту пару.
я ловушек наставил - буду тоже, пробовать вниз эту пару.
надо торговать а не пробовать. Но, твой счет, тебе решать)))
Мои сигналы не сигналы к действию, а то как я вижу и что предпринимаю. Остальным решать самим.
надо торговать а не пробовать. Но, твой счет, тебе решать)))
Мои сигналы не сигналы к действию, а то как я вижу и что предпринимаю. Остальным решать самим.
Мои сигналы - тоже так, для разминки. я всё в поисках сигналов - и как бы веселее вместе их искать.
а счёт у меня демо - на демо тоже, не так просто результат показать.
Мои сигналы - тоже так, для разминки. я всё в поисках сигналов - и как бы веселее вместе их искать.
а счёт у меня демо - на демо тоже, не так просто результат показать.
А где реал?))
А где реал?))
реал подождёт - он все равно не куда не денется, демо доведу до миллиона - вот тогда пересяду.
реал подождёт - он все равно не куда не денется, демо доведу до миллиона - вот тогда пересяду.
Понятно) Какой счет?В смысле сколько на счете уже?
Понятно) Какой счет?В смысле сколько на счете уже?
с 50 000 руб. начал - сегодня до 120 000 руб. доходило
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до миллиона немножко осталось - недельки две ( с утра настроение поднять)