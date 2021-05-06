FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 378

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Всем привет. Писал я тут пост 3688-примите к сравнению.

Сделка на продажу совершена.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Писал я тут пост 3688-примите к сравнению.

Сделка на продажу совершена.


Привет! вроде и должна бы пойти вниз - < P > ещё бы пробила и закрепилась, вот тогда, сильный сигнал будет.

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если синею Горизонтальную пробьёт - лучше закрыть позицию 

Файлы:
EURUSDM30_0014.png  52 kb
 
SanAlex:

Привет! вроде и должна бы пойти вниз - < P > ещё бы пробила и закрепилась, вот тогда, сильный сигнал будет.

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если синею Горизонтальную пробьёт - лучше закрыть позицию 

Все в твоих руках)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Все в твоих руках)))

я ловушек наставил - буду тоже, пробовать вниз эту пару. 

 
SanAlex:

я ловушек наставил - буду тоже, пробовать вниз эту пару. 

надо торговать а не пробовать. Но, твой счет, тебе решать)))

Мои сигналы не сигналы к действию, а то как я вижу и что предпринимаю. Остальным решать самим.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

надо торговать а не пробовать. Но, твой счет, тебе решать)))

Мои сигналы не сигналы к действию, а то как я вижу и что предпринимаю. Остальным решать самим.

Мои сигналы - тоже так, для разминки. я всё в поисках сигналов - и как бы веселее вместе их искать. 

а счёт у меня демо - на демо тоже, не так просто результат показать.

 
SanAlex:

Мои сигналы - тоже так, для разминки. я всё в поисках сигналов - и как бы веселее вместе их искать. 

а счёт у меня демо - на демо тоже, не так просто результат показать.

А где реал?))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

А где реал?))

реал подождёт - он все равно не куда не денется, демо доведу до миллиона - вот тогда пересяду.  

 
SanAlex:

реал подождёт - он все равно не куда не денется, демо доведу до миллиона - вот тогда пересяду.  

Понятно) Какой счет?

В смысле сколько на счете уже?
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Понятно) Какой счет?

В смысле сколько на счете уже?

с 50 000 руб. начал - сегодня до 120 000 руб. доходило 

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до миллиона немножко осталось - недельки две ( с утра настроение поднять)

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