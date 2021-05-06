FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 423

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ALEKSANDR GADZERA:

не согласен! поэтому 90% трейдеров и сливают. пробой Хайя ни о чем не говорит!!!

не кто не может знать бедующего, все мы тут с приветом - фантазируем, кто как может. 

 
SanAlex:

не кто не может знать бедующего, все мы тут с приветом - фантазируем, кто как может. 

эт точно.

 

Вполне может зашпилить...


 
Щас рухнет Илюха, ты же знаешь, Точки рулят.
 
Lesorub:

Вполне может зашпилить...


Видишь точка в 13:40, а после нее треугольник нарисовался, щас отрисует до конца и все....


 
ALEKSANDR GADZERA:

да я не против, но есть точка, а это значит сейчас будет новая волна, будет это треугольник или тупо падение сейчас все увидим.

ну вот и увидили.

 
Будем смотреть дальше))) 
 

USDCAD Илюха смотри как должно быть, возможно нарисуется маленький треугольник и ломанется вниз....


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD Илюха смотри как должно быть, возможно нарисуется маленький треугольник и ломанется вниз....


лови кароч её....

 
ALEKSANDR GADZERA:

лови кароч её....

Прям пошаговая стратегия блин)))) пробила вверх, но все равно щас должно шлепнуться.....


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