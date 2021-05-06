FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 423
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не согласен! поэтому 90% трейдеров и сливают. пробой Хайя ни о чем не говорит!!!
не кто не может знать бедующего, все мы тут с приветом - фантазируем, кто как может.
не кто не может знать бедующего, все мы тут с приветом - фантазируем, кто как может.
эт точно.
Вполне может зашпилить...
Вполне может зашпилить...
Видишь точка в 13:40, а после нее треугольник нарисовался, щас отрисует до конца и все....
да я не против, но есть точка, а это значит сейчас будет новая волна, будет это треугольник или тупо падение сейчас все увидим.
ну вот и увидили.
USDCAD Илюха смотри как должно быть, возможно нарисуется маленький треугольник и ломанется вниз....
USDCAD Илюха смотри как должно быть, возможно нарисуется маленький треугольник и ломанется вниз....
лови кароч её....
лови кароч её....
Прям пошаговая стратегия блин)))) пробила вверх, но все равно щас должно шлепнуться.....