FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 14
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Сегодня на форексе первый новогодний Нонфарм ,в 16-30 по московскому.Начинается нормальная работа по дневным и недельным уровням.Прогноз для EURJPY на сегодня- идем быстро вверх на 122.50.Затем очень быстро шпилькой вниз на 120.15 и медленнее вверх на 123.00.Всем профита.
Феназепам?
Феназепам?
У него каждый прогноз такой. Каждый день апокалипсис.
У него каждый прогноз такой. Каждый день апокалипсис.
После Нон-Фарма:
Апокалипсис отложен на завтра, все участники процесса извещены.
Хороший вход с маленьким стоплосом (риском)
А где сами сделки то.?
А где сами сделки то.?
Я 8-го числа купил AUD-USD.
Наконец-то написал индикатор для выделения всех пар, в состав которых входит символ.
Суть в том, что когда открыто много графиков и нужно просмотреть к примеру все пары с AUD, то глазами выискивать сложно - нужно помнить как расположены графики.
Сейчас это сделает индикатор, подкрасив фон графика.
Индикатор устанавливать на один любой график.
Наконец-то написал индикатор для выделения всех пар, в состав которых входит символ.
Суть в том, что когда открыто много графиков и нужно просмотреть к примеру все пары с AUD, то глазами выискивать сложно - нужно помнить как расположены графики.
Сейчас это сделает индикатор, подкрасив фон графика.
Индикатор устанавливать на один любой график.
Виталий сколько уже лет я вижу вы тут пишите, вроде все правильно, умно ,а что-то более менее стабильное, внятное,понятно смогли хотя бы для себя сварганить, хотя бы 1 процент в месяц чтобы вам давало?
...сколько уже лет я вижу...
За это время Вы, видимо, много акков сменили ))))