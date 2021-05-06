FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 14

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Сегодня на форексе первый новогодний Нонфарм ,в 16-30 по московскому.Начинается нормальная работа по дневным и  недельным уровням.Прогноз для EURJPY на сегодня- идем быстро вверх на 122.50.Затем очень быстро шпилькой вниз на 120.15 и медленнее вверх на 123.00.Всем профита.
 
Alexxl2008:
Сегодня на форексе первый новогодний Нонфарм ,в 16-30 по московскому.Начинается нормальная работа по дневным и  недельным уровням.Прогноз для EURJPY на сегодня- идем быстро вверх на 122.50.Затем очень быстро шпилькой вниз на 120.15 и медленнее вверх на 123.00.Всем профита.

Феназепам?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Феназепам?

У него каждый прогноз такой. Каждый день апокалипсис.

 
Oleg Bondarev:

У него каждый прогноз такой. Каждый день апокалипсис.

После Нон-Фарма:

Апокалипсис отложен на завтра, все участники процесса извещены.

 
Хороший вход с маленьким стоплосом (риском)
Файлы:
EURUSDH1.png  78 kb
USDJPYM30.png  72 kb
 
qwen90:
Хороший вход с маленьким стоплосом (риском)

А где сами сделки то.?

 
Aleksandr Yakovlev:

А где сами сделки то.?

Я 8-го числа купил AUD-USD.

Файлы:
AUDUSDH1.png  70 kb
 

Наконец-то написал индикатор для выделения всех пар, в состав которых входит символ.

Суть в том, что когда открыто много графиков и нужно просмотреть к примеру все пары с AUD, то глазами выискивать сложно - нужно помнить как расположены графики. 

Сейчас это сделает индикатор, подкрасив фон графика.

Индикатор устанавливать на один любой график.

 
Vitaly Muzichenko:

Наконец-то написал индикатор для выделения всех пар, в состав которых входит символ.

Суть в том, что когда открыто много графиков и нужно просмотреть к примеру все пары с AUD, то глазами выискивать сложно - нужно помнить как расположены графики. 

Сейчас это сделает индикатор, подкрасив фон графика.

Индикатор устанавливать на один любой график.

Виталий сколько уже лет я вижу вы тут пишите, вроде все правильно, умно ,а что-то более менее стабильное, внятное,понятно смогли хотя бы для себя сварганить, хотя бы 1 процент в месяц чтобы вам давало?

 
Darirunu:

...сколько уже лет я вижу...

За это время Вы, видимо, много акков сменили ))))

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