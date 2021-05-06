FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 617
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Не ругайтесь... если депы не сливаете и прибыль ритмично в горку - то вы оба монстры :)
У меня, к примеру, сливы иногда случаются, как правило нарушение ММ, поэтому похвалиться особо то и нечем...
Однако приятно видеть, что кто то всё таки успешно долбит свою кроху от этого рынка...
Это вселяет оптимизм и лишний раз призывает всё таки придерживаться ММ.
Мишки на фунте совсем нюх потеряли..
Тремя сетками шёл - еле выжил...
Удачно сёдня встал на еврофунта - когда пробег на север был уже "неприличен" - смотрел на М1 чё нить интересное, типа "Падающей Звезды".
Увидел "Брошенного младенца" (красная стрелка на него показывает) - и всолил на следующей свече.
Теперь уже очевидно, что попал точно в самый макс.
- - -
Справедливости для можно заметить, что формация получилась нечто среднее между "Брошенным" и "Двумя Воронами"
- однако сути это не меняет.
От буйной сетки на фунте остался на руках естесственно младший ордер - от 1.31365 , что тоже весьма не дурно,
хотя михи конечно поднапрягли и утомили два дня подряд...
Вот за два дня счё в подарок одному из форумчан:
Это тем кто не может или не умеет работать и ждёт свои 10 -100% в год.
Работа мин 100% в неделю меньше быстрее от старости моно умереть чем заработать... ./
Возможно заведу как обещал показной счёт с Нового Года без доступа к реал сделкам, если время свободное будет.
См. Посты... ./ Сем больших профитов... , возможно ещё зайду в следующем году... ./
это вообще то называется бумажная прибыль, и это не я сказал, демо счета, и прочее
Послушай, мы тут тоже не пальцем деланные.
Твои отчеты всем на показ нафиг не сдались.
Если кому то в подарок, в личку тому....
А отчитываться тут перед нами не надо.
Мы не баскаковы. Нам твои мониторинги и отчеты (как уже выше писал) не нужны.
он чемпион по бумажной прибыли, понты гнет какие то типа некогда ему и прочее, 100% уверен, он *** на риалеторговать торговать, потому что есть неизгладимые противоречия в алгоритме(, и перед нами своими бумажками самоутверждается, тут как помнишь пару недель был чувак, имя вылетело, фантазировал все, цена туда пойдет, сюда, слил три тысячи и испарился, на работу видимо вышел
ловите гэпчики
;)
Всем привет. У меня по канадцу покупка, а вы как хотите.
Прикол от ДЦ ///
как дела, какие прогнозы?