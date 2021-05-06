FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 617

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Не ругайтесь... если депы не сливаете и прибыль ритмично в горку - то вы оба монстры :)

У меня, к примеру, сливы иногда случаются, как правило нарушение ММ, поэтому похвалиться особо то и нечем...

Однако приятно видеть, что кто то всё таки успешно долбит свою кроху от этого рынка...

Это вселяет оптимизм и лишний раз призывает всё таки придерживаться ММ.

 

Мишки на фунте совсем нюх потеряли..

Тремя сетками шёл - еле выжил...

 

Удачно сёдня встал на еврофунта - когда пробег на север был уже "неприличен" - смотрел на М1 чё нить интересное, типа "Падающей Звезды".

Увидел "Брошенного младенца" (красная стрелка на него показывает) - и всолил на следующей свече.

Теперь уже очевидно, что попал точно в самый макс.


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Справедливости для можно заметить, что формация получилась нечто среднее между "Брошенным" и "Двумя Воронами"

 - однако сути это не меняет.

 

От буйной сетки на фунте остался на руках естесственно младший ордер - от 1.31365 , что тоже весьма не дурно,

хотя михи конечно поднапрягли и утомили два дня подряд...

 
Фунта зафиксил - похоже михи ещё будут нападать...
 
Rustam Galkeev:

Вот за два дня счё в подарок одному из форумчан:





Это тем кто не может или не умеет работать и ждёт свои 10 -100% в год.

Работа мин 100% в неделю меньше быстрее от старости моно умереть чем заработать... ./

 Возможно заведу как обещал показной счёт с Нового Года без доступа к реал сделкам, если время свободное будет.

См. Посты... ./ Сем больших профитов... , возможно ещё зайду в следующем году... ./

это вообще то называется бумажная прибыль, и это не я сказал, демо счета, и прочее

 
Aleksandr Yakovlev:

Послушай, мы тут тоже не пальцем деланные.


Твои отчеты всем на показ нафиг не сдались.

Если кому то в подарок, в личку тому....

А отчитываться тут перед нами не надо.

Мы не баскаковы. Нам твои мониторинги и отчеты (как уже выше писал) не нужны.

он чемпион по бумажной прибыли, понты гнет какие то типа некогда ему и прочее, 100% уверен, он *** на риалеторговать торговать, потому что есть неизгладимые противоречия в алгоритме(, и перед нами своими бумажками самоутверждается, тут как помнишь пару недель был чувак, имя вылетело, фантазировал все, цена туда пойдет, сюда, слил три тысячи и испарился, на работу видимо вышел

 

ловите гэпчики

;)

 

Всем привет. У меня по канадцу покупка, а вы как хотите.


 
Rustam Galkeev:

Прикол от ДЦ ///

как дела, какие прогнозы?

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