FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 154
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Блох ловить...
типо того)))
Для чего ДЦ часто меняет свопы?
Перед движением???
Попробую продать при таком сценарии.
Никому не верим, верим только себе!
и т.д. ...
Бакинский в далекий аут ???
Для чего ДЦ часто меняет свопы?
Свопы меняются в зависимости от ключевых ставок ЦБ тех валют которые вы торгуете... Если ЦБ меняет ставку то и свопы у ДЦ тоже меняются...
Бакинский в далекий аут ???
Свопы меняются в зависимости от ключевых ставок ЦБ тех валют которые вы торгуете... Если ЦБ меняет ставку то и свопы у ДЦ тоже меняются...
В одном ДЦ поменялись свопы, в двух других моих терминалах нет...
Этим все поколено??? Или первые самые умные???
Врятли в аут.
Пунктов 450 с текущих цен вполне дадут:
Хотя, есть за ними должок и пониже:
Еву продал. 20-30 п. пройдет, половину позиции закрою и остальное в БУ переведу.
Никому не верим, верим только себе!
и т.д. ...
Бакинский в далекий аут ???
По фунту вроде заходили только.
Не думаете, что рано?