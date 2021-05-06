FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 154

Новый комментарий
 
Lesorub:

Блох ловить...


типо того)))

 

Для чего ДЦ часто  меняет свопы?

Перед движением???

 

Попробую продать при таком сценарии.


 

Никому не верим, верим только себе!

и т.д. ...


Бакинский в далекий аут ???

 
Lesorub:

Для чего ДЦ часто  меняет свопы?


Свопы меняются в зависимости от ключевых ставок ЦБ тех валют которые вы торгуете... Если ЦБ меняет ставку то и свопы  у ДЦ тоже меняются...

 
Lesorub:

Бакинский в далекий аут ???

Врятли в аут.
 
Vasiliy Vilkov:

Свопы меняются в зависимости от ключевых ставок ЦБ тех валют которые вы торгуете... Если ЦБ меняет ставку то и свопы  у ДЦ тоже меняются...

В одном ДЦ поменялись свопы, в двух других моих терминалах нет...

Этим все поколено??? Или первые самые умные???    

 
Maksim Dlugoborskiy:
Врятли в аут.

Пунктов 450 с текущих цен вполне дадут:


Хотя, есть за ними должок и пониже:


 

Еву продал. 20-30 п. пройдет, половину позиции закрою и остальное в БУ переведу.


 
Lesorub:

Никому не верим, верим только себе!

и т.д. ...


Бакинский в далекий аут ???

По фунту вроде заходили только.

Не думаете, что рано?

1...147148149150151152153154155156157158159160161...656
Новый комментарий