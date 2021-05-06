FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 581
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EURUSD не очень люблю этот инструмент но все же, возможно вот тут был максимум..... уже дальше просто некуда
некуда???
Какой простор!!!
;))))))))
.
некуда???
Какой простор!!!
;))))))))
.
)))))
)))))
Ладно, не дрефь. Сейчас вниз пойдет.
Ладно, не дрефь. Сейчас вниз пойдет.
да ну ее... надоела))
да ну ее... надоела))
Ааа, вижу вижу, что надоела. Заскринил.
Ааа, вижу вижу, что надоела. Заскринил.
))))
EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...
EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...
поддержу тебя пожалуй, авось свалится
Киви/Канадский доллар, практически все кроссы летают, а тут застряла во флете...
зашибись Китайский юань дал разворот, сразу после выхода положительных новостей