FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 581

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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  не очень люблю этот инструмент но все же, возможно вот тут был максимум..... уже дальше просто некуда


некуда???

Какой простор!!! 

;))))))))

 

.

 
Олег avtomat:

некуда???

Какой простор!!! 

;))))))))

 

.

)))))

 
ALEKSANDR GADZERA:

)))))

Ладно, не дрефь. Сейчас вниз пойдет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ладно, не дрефь. Сейчас вниз пойдет.

да ну ее... надоела))

 
ALEKSANDR GADZERA:

да ну ее... надоела))

Ааа, вижу вижу, что надоела. Заскринил.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ааа, вижу вижу, что надоела. Заскринил.

))))

 

EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...


поддержу тебя пожалуй, авось свалится


 

Киви/Канадский доллар, практически все кроссы летают, а тут застряла во флете...


 

зашибись Китайский юань дал разворот, сразу после выхода положительных новостей

 

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