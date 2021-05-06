FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 140

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GBPJPY небольшая точка, ловим максимум, или минимум что врядли, т.к. цена должны быстро пойти вниз чтобы сформировался нормальный минимум предыдущего движения.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY небольшая точка, ловим максимум, или минимум что врядли, т.к. цена должны быстро пойти вниз чтобы сформировался нормальный минимум предыдущего движения.


И опять не угадал. Пойдет к 134,150. Если будет пробитие и выше пойдет))))

Я ошибся, к 137 пойдет пара. Сейчас пара вышла с зоны консолидации

и закрепилась, поход только на верх. Куплю сейчас.


 
Aleksandr Yakovlev:

И опять не угадал. Пойдет к 134,150. Если будет пробитие и выше пойдет))))

Хорошо))) выше пойдет после того как откатится вниз, или вверх если будем минимум в той точке, что я указал!!!. Это мы и так знаем, что движение на Д1 вверх давно, читайте выше посты...

 

в 8:06 будет разворот, пойдем вверх.


 
Aleksandr Yakovlev:

И опять не угадал. Пойдет к 134,150. Если будет пробитие и выше пойдет))))

Я ошибся, к 137 пойдет пара. Сейчас пара вышла с зоны консолидации

и закрепилась, поход только на верх. Куплю сейчас.


в 8:06 покупайте, не ошибетесь.

 

По еньке 20 п. закрыл(часть позиции), а остальное в БУ

БУ поставил несколько п. в минус, но если закроется, по итогу все равно + будет.


 

Сказано, сделано. 


[Удален]  




 


https://fantastikmir.ru/gadanie-na-kofejnoj-gushhe-znacheniya-simvolov.html 


там и видео есть с пояснениями

;)))

 
Alexsandr San:

а я бы, не советовал по GBPJPY - очень да же, может хорошо пойти вниз

конечно может, но не пойдет минимум был в 8:08 ошибся на 2 минуты


 
ALEKSANDR GADZERA:

конечно может, но не пойдет минимум был в 8:08 ошибся на 2 минуты


Ой, и с 8-08 тоже ошибочка вышла.

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