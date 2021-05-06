FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 140
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GBPJPY небольшая точка, ловим максимум, или минимум что врядли, т.к. цена должны быстро пойти вниз чтобы сформировался нормальный минимум предыдущего движения.
GBPJPY небольшая точка, ловим максимум, или минимум что врядли, т.к. цена должны быстро пойти вниз чтобы сформировался нормальный минимум предыдущего движения.
И опять не угадал. Пойдет к 134,150. Если будет пробитие и выше пойдет))))
Я ошибся, к 137 пойдет пара. Сейчас пара вышла с зоны консолидации
и закрепилась, поход только на верх. Куплю сейчас.
И опять не угадал. Пойдет к 134,150. Если будет пробитие и выше пойдет))))
Хорошо))) выше пойдет после того как откатится вниз, или вверх если будем минимум в той точке, что я указал!!!. Это мы и так знаем, что движение на Д1 вверх давно, читайте выше посты...
в 8:06 будет разворот, пойдем вверх.
И опять не угадал. Пойдет к 134,150. Если будет пробитие и выше пойдет))))
Я ошибся, к 137 пойдет пара. Сейчас пара вышла с зоны консолидации
и закрепилась, поход только на верх. Куплю сейчас.
в 8:06 покупайте, не ошибетесь.
По еньке 20 п. закрыл(часть позиции), а остальное в БУ
БУ поставил несколько п. в минус, но если закроется, по итогу все равно + будет.
Сказано, сделано.
https://fantastikmir.ru/gadanie-na-kofejnoj-gushhe-znacheniya-simvolov.html
там и видео есть с пояснениями
;)))
а я бы, не советовал по GBPJPY - очень да же, может хорошо пойти вниз
конечно может, но не пойдет минимум был в 8:08 ошибся на 2 минуты
конечно может, но не пойдет минимум был в 8:08 ошибся на 2 минуты
Ой, и с 8-08 тоже ошибочка вышла.