FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 313

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Aleksandr Yakovlev:

Было бы очень прикольно так смотаться.

так бросай свою московскую квартиру и давай к нам, на природу 

 
Maxim Kuznetsov:
Могу угостить забористой травой 🤣

Попробуй открывать намеченные сделки по тренду эдак с утра около 10, а не в момент озарения. 
Кстати можно высадить и более крепкую махорку.  Отрисовать 3-х часовые свечи, но началом дня (открытием первой свечи) считать где-то  7.40... Как раз в такое время рынок стоит, и границы свечей плюс-минус но попададут в озвученные ранее моменты. 
 
Alexsandr San:

так бросай свою московскую квартиру и давай к нам, на природу 

Зачем обижаешь. Я не москвич)))

Уралец я.

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Aleksandr Yakovlev:

Зачем обижаешь. Я не москвич)))

Уралец я.

так давай я к тебе на Урал, думаю у Вас там ещё круче. Там не только жена нас не найдёт, - только нужен вертолёт, У меня пока нету , но друзья развлекаются  

 
Alexsandr San:

так давай я к тебе на Урал, думаю у Вас там ещё круче. Там не только жена нас не найдёт, - только нужен вертолёт, У меня пока нету , но друзья развлекаются  

Нууу, думаю 2 дня то я точно смогу на рыбалу обеспечить тебе))))

Природа шикарна. Рыба тоже поклевывает.

Душевный отдых 100% ный.

Сегодня уже вяленькую искушал(рыбку) 

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Aleksandr Yakovlev:

Нууу, думаю 2 дня то я точно смогу на рыбалу.

Природа шикарна. Рыба тоже поклевывает.

Душевный отдых 100% ный.

Сегодня уже вяленькую искушал(рыбку) 

Ну хватит - я уже весь в слюнках- не чего все равно приеду в гости, продам улиток (нескем оставить хозяйство )и приеду! жди!

 
Alexsandr San:

Ну хватит - я уже весь в слюнках- не чего все равно приеду в гости, продам улиток (нескем оставить хозяйство )и приеду! жди!

В личке постучишься, адрес напишу. Встречу. В Екатеринбурге.

Живу в области. Комнату выделю для тебя в своей трешке.

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Момент, когда на форуме завязывается дружба. Очень мило.

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Aleksandr Yakovlev:

В личке постучишься, адрес напишу. Встречу. В Екатеринбурге.

Живу в области. Комнату выделю для тебя в своей трешке.

я не заглядывал в терминал - я вроде всё закрыл, а забыл утилиту убрать с графика - так она мне ещё прибыли приносит. блин а могла бы и на оборот убытки принести 

XAUUSDH2х 

 
Aleksei Stepanenko:

Момент, когда на форуме завязывается дружба. Очень мило.

Вы уверены , что это дружба. Может это конспирологическое общение по точкам входа 

по определенным валютным парам?))))

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