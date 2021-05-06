FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 313
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Было бы очень прикольно так смотаться.
так бросай свою московскую квартиру и давай к нам, на природу
Могу угостить забористой травой 🤣
так бросай свою московскую квартиру и давай к нам, на природу
Зачем обижаешь. Я не москвич)))
Уралец я.
Зачем обижаешь. Я не москвич)))
Уралец я.
так давай я к тебе на Урал, думаю у Вас там ещё круче. Там не только жена нас не найдёт, - только нужен вертолёт, У меня пока нету , но друзья развлекаются
так давай я к тебе на Урал, думаю у Вас там ещё круче. Там не только жена нас не найдёт, - только нужен вертолёт, У меня пока нету , но друзья развлекаются
Нууу, думаю 2 дня то я точно смогу на рыбалу обеспечить тебе))))
Природа шикарна. Рыба тоже поклевывает.
Душевный отдых 100% ный.
Сегодня уже вяленькую искушал(рыбку)
Нууу, думаю 2 дня то я точно смогу на рыбалу.
Природа шикарна. Рыба тоже поклевывает.
Душевный отдых 100% ный.
Сегодня уже вяленькую искушал(рыбку)
Ну хватит - я уже весь в слюнках- не чего все равно приеду в гости, продам улиток (нескем оставить хозяйство )и приеду! жди!
Ну хватит - я уже весь в слюнках- не чего все равно приеду в гости, продам улиток (нескем оставить хозяйство )и приеду! жди!
В личке постучишься, адрес напишу. Встречу. В Екатеринбурге.
Живу в области. Комнату выделю для тебя в своей трешке.
Момент, когда на форуме завязывается дружба. Очень мило.
В личке постучишься, адрес напишу. Встречу. В Екатеринбурге.
Живу в области. Комнату выделю для тебя в своей трешке.
я не заглядывал в терминал - я вроде всё закрыл, а забыл утилиту убрать с графика - так она мне ещё прибыли приносит. блин а могла бы и на оборот убытки принести
Момент, когда на форуме завязывается дружба. Очень мило.
Вы уверены , что это дружба. Может это конспирологическое общение по точкам входа
по определенным валютным парам?))))