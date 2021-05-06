FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 337
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Вся статистика за рост. но что то должно произойти 20 числа и 27 числа.
оно (прогнозы оранжевым) вообще когда-нибудь подтверждалось ?
даже просто визуально не сходится с стат.характеристиками пары
простите за тон, но на взлахмаченный фурье похоже
GBP/NZD 1.90703
оно (прогнозы оранжевым) вообще когда-нибудь подтверждалось ?
даже просто визуально не сходится с стат.характеристиками пары
простите за тон, но на взлахмаченный фурье похоже
Без разницы что рисует пытаюсь найти формулу безошибочного предсказания движения. С учётом конкуренции за правильный - неправильный прогноз, и действий всех участников.
График это данные. Индикатор это конвертер данных. Да. там фурье, но по какой формуле будет рисовать график? 3.14 - это классическая математика. она мало что предскажет.
А что если PI = изменить? тут возникают чудеса, по типу точных графиков будущего. Тот самый математический инсайд. получения точных будущих графиков из прошлых
и все эти ИИ и индикаторы лишь конвертеры текущих данных а не будущих.
Некоторые эксперты даже говорили мне. что найдена формула колебания всех атомов во вселенной! над её точностью и работаю.
( графики это отражение чисел - числа отражение комбинаций атомов в стране - планете, экономики, людей )
формула будущих безошибочных графиков = грааль который все хотят найти. и её диапазон кроется где то с pi = 1000 - 999999999
Без разницы что рисует пытаюсь найти формулу безошибочного предсказания движения. С учётом конкуренции за правильный - неправильный прогноз, и действий всех участников.
График это данные. Индикатор это конвертер данных. Да. там фурье, но по какой формуле будет рисовать график? 3.14 - это классическая математика. она мало что предскажет.
А что если PI = изменить? тут возникают чудеса, по типу точных графиков будущего. Тот самый математический инсайд. получения точных будущих графиков из прошлых
и все эти ИИ и индикаторы лишь конвертеры текущих данных а не будущих.
Некоторые эксперты даже говорили мне. что найдена формула колебания всех атомов во вселенной! над её точностью и работаю.
( графики это отражение чисел - числа отражение комбинаций атомов в стране - планете, экономики, людей )
формула будущих безошибочных графиков = грааль который все хотят найти. и её диапазон кроется где то с pi = 1000 - 999999999
Накинул Грааль на фьюч Евро с дневок.
В принципе, соответствует ожиданиям:
И пара с неделек:
Только притормаживает это все дело при расчетах не хило!
Вот фунтоена:
По дрынам двойной аукцион. Взяли нижнюю границу, верхняя в долгах...
По граалю ожидается падение цены с последующим ростом до цели палок.
Каково ваше мнение по предстоящему движению цены?
Вниз или к моей обозначенной цели с текущих цен?
Без разницы что рисует пытаюсь найти формулу безошибочного предсказания движения. С учётом конкуренции за правильный - неправильный прогноз, и действий всех участников.
График это данные. Индикатор это конвертер данных. Да. там фурье, но по какой формуле будет рисовать график? 3.14 - это классическая математика. она мало что предскажет.
А что если PI = изменить? тут возникают чудеса, по типу точных графиков будущего. Тот самый математический инсайд. получения точных будущих графиков из прошлых
и все эти ИИ и индикаторы лишь конвертеры текущих данных а не будущих.
Некоторые эксперты даже говорили мне. что найдена формула колебания всех атомов во вселенной! над её точностью и работаю.
( графики это отражение чисел - числа отражение комбинаций атомов в стране - планете, экономики, людей )
формула будущих безошибочных графиков = грааль который все хотят найти. и её диапазон кроется где то с pi = 1000 - 999999999
Только в коде вы мировую константу ничуть не поменяли :-)
pi=100500; // это на самом деле не изменение константы пи, это вы так переменную назвали, это M_PI * k , для k>4 циклично
x = MathCos(angle * pi) ; // потому что далее в коде применяется примерно так
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Надо отбросить безумство с переменной пи и трезво разбираться что-же на самом деле считает код. Если уже не совсем пальцем в небо результат
на первый беглый взгляд при разложении сдвинулись фазы.
GBP/USD 1.26196
Самая веселая пара этого месяца EURJPY пошла шпилькой вниз на 94.0