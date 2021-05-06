FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 337

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ORACLE11111:

Вся статистика за рост. но что то должно произойти 20 числа и 27 числа. 

оно (прогнозы оранжевым) вообще когда-нибудь подтверждалось ?

даже просто визуально не сходится с стат.характеристиками пары

простите за тон, но на взлахмаченный фурье похоже

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SanAlex:

GBP/NZD   1.90703

GBP/NZD  1.93270
Файлы:
GBPNZDH2.png  32 kb
 
Maxim Kuznetsov:

оно (прогнозы оранжевым) вообще когда-нибудь подтверждалось ?

даже просто визуально не сходится с стат.характеристиками пары

простите за тон, но на взлахмаченный фурье похоже

Без разницы что рисует пытаюсь найти формулу безошибочного предсказания движения.  С учётом конкуренции за правильный - неправильный прогноз, и действий всех участников. 

График это данные. Индикатор это конвертер данных. Да. там фурье, но по какой формуле будет рисовать график? 3.14 - это классическая математика. она мало что предскажет. 
А что если PI = изменить? тут возникают чудеса, по типу точных графиков будущего. Тот самый математический инсайд. получения точных будущих графиков из прошлых 
и все эти ИИ и индикаторы лишь конвертеры текущих данных а не будущих. 

Некоторые эксперты даже говорили мне. что найдена формула колебания всех атомов во вселенной! над её точностью и работаю.  
( графики это отражение чисел - числа отражение комбинаций атомов в стране - планете, экономики, людей ) 

формула будущих безошибочных графиков = грааль который все хотят найти. и её диапазон кроется где то с pi = 1000 - 999999999

 
ORACLE11111:

Без разницы что рисует пытаюсь найти формулу безошибочного предсказания движения.  С учётом конкуренции за правильный - неправильный прогноз, и действий всех участников. 

График это данные. Индикатор это конвертер данных. Да. там фурье, но по какой формуле будет рисовать график? 3.14 - это классическая математика. она мало что предскажет. 
А что если PI = изменить? тут возникают чудеса, по типу точных графиков будущего. Тот самый математический инсайд. получения точных будущих графиков из прошлых 
и все эти ИИ и индикаторы лишь конвертеры текущих данных а не будущих. 

Некоторые эксперты даже говорили мне. что найдена формула колебания всех атомов во вселенной! над её точностью и работаю.  
( графики это отражение чисел - числа отражение комбинаций атомов в стране - планете, экономики, людей ) 

формула будущих безошибочных графиков = грааль который все хотят найти. и её диапазон кроется где то с pi = 1000 - 999999999

Накинул Грааль на фьюч Евро с дневок.

В принципе, соответствует ожиданиям:

И пара с неделек:


Только притормаживает это все дело при расчетах не хило!

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GBP/USD  1.26196
Файлы:
GBPUSDH2.png  34 kb
 
ORACLE11111:


Вот фунтоена:

По дрынам двойной аукцион. Взяли нижнюю границу, верхняя в долгах...

По граалю ожидается падение цены с последующим ростом до цели палок.

Каково ваше мнение по предстоящему движению цены?

Вниз или к моей обозначенной цели с текущих цен?

 
ORACLE11111:

Без разницы что рисует пытаюсь найти формулу безошибочного предсказания движения.  С учётом конкуренции за правильный - неправильный прогноз, и действий всех участников. 

График это данные. Индикатор это конвертер данных. Да. там фурье, но по какой формуле будет рисовать график? 3.14 - это классическая математика. она мало что предскажет. 
А что если PI = изменить? тут возникают чудеса, по типу точных графиков будущего. Тот самый математический инсайд. получения точных будущих графиков из прошлых 
и все эти ИИ и индикаторы лишь конвертеры текущих данных а не будущих. 

Некоторые эксперты даже говорили мне. что найдена формула колебания всех атомов во вселенной! над её точностью и работаю.  
( графики это отражение чисел - числа отражение комбинаций атомов в стране - планете, экономики, людей ) 

формула будущих безошибочных графиков = грааль который все хотят найти. и её диапазон кроется где то с pi = 1000 - 999999999

Только в коде вы мировую константу ничуть не поменяли :-)

pi=100500; // это на самом деле не изменение константы пи, это вы так переменную назвали, это M_PI * k , для k>4 циклично

x = MathCos(angle * pi) ; // потому что далее в коде применяется примерно так

----

Надо отбросить безумство с переменной пи и трезво разбираться что-же на самом деле считает код. Если уже не совсем пальцем в небо результат

на первый беглый взгляд при разложении сдвинулись фазы.

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SanAlex:
GBP/USD  1.26196
GBP/USD   1.25287
Файлы:
GBPUSDM30.png  29 kb
 
Самая веселая пара этого месяца EURJPY пошла шпилькой вниз на 94.0 .Цель на сегодня 121.85 ,ночной флэт вокруг 122.30 и ночью в 02-22 по Москве штурм вниз на 119.85 с дальней целью 114.50. Всем профита и здоровья.
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Alexxl2008:
Самая веселая пара этого месяца EURJPY пошла шпилькой вниз на 94.0 
Интересно, когда шпилькой вы уйдете , со своими мегапрогнозами
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