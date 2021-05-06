FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 395
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Золото и серебро нащупало Дно правда непонятно надолго ли?
Если дно то надолго..., но дна пока и не видно:
А локальные зоны поддержки есть, хоть и не прочные:
EUR USD, текщее состояние на трех волновых уровнях.
Анализ по DML&EWA Technique с помощью программы-советника Elliott Wave Maker:
EUR USD, закрытие дня по данным трёх волновых уровней.
Анализ по DML&EWA Technique с помощью программы-советника Elliott Wave Maker:
... с целью после пробоя канала равновесия на конечной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня SuperMicro.
Что лишь усилило сигнал.
По мотивам теории Алексея Тарабанова (недельные тренды):
Пробой текущего лоу отменит сигнал...
Потенциальная будущая сделка:
Нужен лоу, откат и пробой трендовой для подтверждения сигнала. Ждемс...
ТР или на 50% коррекции к тренду или на 0.66 по фибо вееру (имха).
Вчерашний вечерний сигнал по Еврофунту:
Пока ждемс.....
Пробуем...
Пробуем...
Вам не кажется, что цель (основная) внизу. 1.706 идем....
Вам не кажется, что цель (основная) внизу. 1.706 идем....
С чего такое решение?