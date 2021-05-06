FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 395

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Sergey Lazarenko:

Золото и серебро нащупало Дно правда непонятно надолго ли?

Если дно то надолго..., но дна пока и не видно:


А локальные зоны поддержки есть, хоть и не прочные:


 

EUR USD, текщее состояние на трех волновых уровнях.

Анализ по DML&EWA Technique с помощью программы-советника Elliott Wave Maker:



 

EUR USD, закрытие дня по данным трёх волновых уровней.

Анализ по DML&EWA Technique с помощью программы-советника Elliott Wave Maker:

  1. Цена формировала откат от нижней границы канала равновесия (ISL 38.2) вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette.
  2. Зоной поддержки на данном волновом уровне выступала конечная линия Шиффа.
  3. Более явно зона поддержки прослеживалась на три волновых уровня ниже - на ISL 38.2 вил Эндрюса волнового уровня SuperMicro...
  4. Также зоной поддержки выступал канал неопределенности вил Эндрюса волнового уровня SubMicro (см. график ниже).
  5. Цель волнового уровня SubMicro   медиана данных вил полностью совпала...
    ... с целью после пробоя канала равновесия на конечной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня SuperMicro.
    Что лишь усилило сигнал.
  6. Целевая зона была определена как диапазон медианы ограниченный линиями реакции вил Эндрюса волнового уровня SubMicro.


 

По мотивам теории Алексея Тарабанова (недельные тренды):

Пробой текущего лоу отменит сигнал...

 

Потенциальная будущая сделка:

Нужен лоу, откат и пробой трендовой для подтверждения сигнала. Ждемс...

ТР или на 50% коррекции к тренду или на 0.66 по фибо вееру (имха).

 

Вчерашний вечерний сигнал по Еврофунту:


 
Пока ждемс.....
 
sterva:
Пока ждемс.....

Пробуем...


 
Lesorub:

Пробуем...


Вам не кажется, что цель (основная) внизу. 1.706 идем....

 
sterva:

Вам не кажется, что цель (основная) внизу. 1.706 идем....

С чего такое решение?

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