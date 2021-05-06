FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 480
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Всем привет. По еве сигнал на продажу хороший.
Цели внизу как всегда грандиозные.
)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий.
На недельке есть цели еще. Будут они отработаны--не знаю.
Синяя черта это максимумы обновили. Это так-для наглядности.
Красным---цели.
Был импульс и он не перебит. Говорит о том, что желания идти вниз большого нет у цены.
Цели внизу--ну, гэп рядышком закроет. Пока нет ничего в общем, что говорило о движении вниз.
Если выйдет импульсом вниз с квадрата и будет подтверждено объемом то будет сигнал вниз. Смотреть в общем надо.
NZDUSD я вот так думаю кароч
NZDUSD я вот так думаю кароч
Да все может быть. Сейчас я в неопределенности по этой паре.
Советовать ничего не буду.
Да все может быть. Сейчас я в неопределенности по этой паре.
Советовать ничего не буду.
Не бывает не определенностей на самом деле))
GBPUSD тоже самое показывает, так что думаю упадем.
)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий.
Да ктож спорит то.)))
Частенько бывает, что рынок не дает зайти там где хочется или видиться)))
Но у меня есть сигнал. Сделал сделки (2шт.), прикрыл по ним половину позиции
и теперь буду только наблюдать до момента обратного сигнала.
Да ктож спорит то.)))
Частенько бывает, что рынок не дает зайти там где хочется или видиться)))
Но у меня есть сигнал. Сделал сделки (2шт.), прикрыл по ним половину позиции
и теперь буду только наблюдать до момента обратного сигнала.
Дружище - это по классике. Вероятность высокая, тока по целям ?)))
Не бывает не определенностей на самом деле))
Это твое видение рынка. У меня свое.
Дружище - это по классике. Вероятность высокая, тока по целям ?)))
Ээээ, не совсем по целям.
Примерно вижу где цель, но если цена проходит дальше и дальше, зачем закрываться.
Просто дожидаюсь обратного сигнала и в обратку. Но это в идеале.
Пост выше. Ожидается коррекция в районе 1.3250 -1.3270
Коротко срок на откатах на бай шаг 20 пунктов лимитирую.
Первый бай лимит 1.3202
Пост выше. Ожидается коррекция в районе 1.3250 -1.3270
Коротко срок на откатах на бай шаг 20 пунктов лимитирую.
Первый бай лимит 1.3202
ага, обязательно так и будет) покупайте