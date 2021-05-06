FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 480

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По еве сигнал на продажу хороший.

Цели внизу как всегда грандиозные.


)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий. 

 
Aleksandr Yakovlev:

На недельке есть цели еще. Будут они отработаны--не знаю.

Синяя черта это максимумы обновили. Это так-для наглядности.

Красным---цели.

Был импульс и он не перебит. Говорит о том, что желания идти вниз большого нет у цены.

Цели внизу--ну, гэп  рядышком закроет. Пока нет ничего в общем, что говорило о движении вниз.

Если выйдет импульсом вниз с квадрата и будет подтверждено объемом то будет сигнал вниз. Смотреть в общем надо.

NZDUSD я вот так думаю кароч


 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD я вот так думаю кароч


Да все может быть. Сейчас я в неопределенности по этой паре.

Советовать ничего не буду.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да все может быть. Сейчас я в неопределенности по этой паре.

Советовать ничего не буду.

Не бывает не определенностей на самом деле))

GBPUSD  тоже самое показывает, так что думаю упадем.


 
Rustam Galkeev:

)))))))Извиняй за каракули, накидал 1 вариант развития событий. Входы на селл выше могут быть, как вариант развития событий. 

Да ктож спорит то.)))

Частенько бывает, что рынок не дает зайти там где хочется или видиться)))

Но у меня есть сигнал. Сделал сделки (2шт.), прикрыл по ним половину позиции

и теперь буду только наблюдать до момента обратного сигнала.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ктож спорит то.)))

Частенько бывает, что рынок не дает зайти там где хочется или видиться)))

Но у меня есть сигнал. Сделал сделки (2шт.), прикрыл по ним половину позиции

и теперь буду только наблюдать до момента обратного сигнала.

Дружище - это по классике. Вероятность высокая, тока по целям ?))) 

 
ALEKSANDR GADZERA:

Не бывает не определенностей на самом деле))


Это твое видение рынка. У меня свое.

 
Rustam Galkeev:

Дружище - это по классике. Вероятность высокая, тока по целям ?))) 

Ээээ, не совсем по целям.

Примерно вижу где цель, но если цена проходит дальше и дальше, зачем закрываться.

Просто дожидаюсь обратного сигнала и в обратку. Но это в идеале.

 

Пост выше. Ожидается коррекция в районе 1.3250 -1.3270

Коротко срок на откатах на бай шаг 20 пунктов лимитирую.

Первый бай лимит 1.3202

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Rustam Galkeev:

Пост выше. Ожидается коррекция в районе 1.3250 -1.3270

Коротко срок на откатах на бай шаг 20 пунктов лимитирую.

Первый бай лимит 1.3202

ага, обязательно так и будет) покупайте

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