FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 579
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Евро, актуальный уровни, от которых можно пробовать отследить разворот на утро понедельника
что то больно много.
на какие смотрим?
что то больно много.
на какие смотрим?
уровень - это значение цены, которое цена не могла преодолеть в течении некоторого времени, поэтому смотрим на все, но еще нужно разворот отследить, вот загвоздка в чем, как разворот отследить понятно, но от какого уровня он будет, это непонятно, поэтому нужно сидеть, смотреть и ждать. Короч морока
Отбой от уровня, Ауди/Японская йена, вот как все на Д1 выглядит, а вот продолжение, на Н1, цель движухи, видим минимум 76,56
Пережила поза откат
Всем доброго утра. с сегодняшнего дня постараюсь давать точки только на который действительно можно заработать а не просто конец волны.
Первая на сегодня EURJPY в пятницу был максимум подтвержденный. поэтому спокойно продаем несколько дней.
EURUSD не очень люблю этот инструмент но все же, возможно вот тут был максимум..... уже дальше просто некуда
USDCAD принципе ниже уже не должен идти. можно покупать спокойно
GBPJPY общий тренд вместе с GBPUSD вниз.
Если тут сформируется максимум тогда можно от сюда встать на продажу
GBPUSD возможно от сюда снова вниз. Так как EURJPY продажа с сегодняшнего дня, соответственно GBPUSD может стоять на месте несколько дней, формировать треугольник. Так как они сейчас не ходят в одном направлении.
AUDUSD вот тут вроде все. вершина тоже сформирована. идем вниз