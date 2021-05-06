FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 266

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Alexsandr San:

где Вы видите завершение? он уверено показывает вниз   


Вот так оставлю и в душ пойду завтракать пора 

[Удален]  
Speculator:


Вот так оставлю и в душ пойду завтракать пора 

ну и правильно, должен же он когда то, развернутся 

 
Alexsandr San:

ну и правильно, должен же он когда то, развернутся 

  

 

Denis Starikov:

Копировать сделки

  

 
Alexsandr San:

ну и правильно, должен же он когда то, развернутся 


Закрою всё! И результат сей минутной торговли токов, немного в плюсе.    

[Удален]  
Speculator:


Закрою всё! И результат сей минутной торговли токов, немного в плюсе.    

ну вот, если она не хочет разворачиваться - то мы можем развернутся 

 
Alexsandr San:

ну вот, если она не хочет разворачиваться - то мы можем развернутся 

В том то и смысл, иначе будет всё печально.

 
Speculator:

Для меня это значит, что цена вероятней всего окажется около зелёной линии.

MACD - Это так второстепенное приложение. 

по евро ракета запущена 1.0892

спасибо потом скажешь

;)

 
Renat Akhtyamov:

по евро ракета запущена 1.0892

спасибо потом скажешь

;)

Давай немного подождем)
 
MakarFX:
Давай немного подождем)
фунта закрыл сегодня?
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