FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 266
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где Вы видите завершение? он уверено показывает вниз
Вот так оставлю и в душ пойду завтракать пора
Вот так оставлю и в душ пойду завтракать пора
ну и правильно, должен же он когда то, развернутся
ну и правильно, должен же он когда то, развернутся
Denis Starikov:
Копировать сделки
ну и правильно, должен же он когда то, развернутся
Закрою всё! И результат сей минутной торговли токов, немного в плюсе.
Закрою всё! И результат сей минутной торговли токов, немного в плюсе.
ну вот, если она не хочет разворачиваться - то мы можем развернутся
ну вот, если она не хочет разворачиваться - то мы можем развернутся
В том то и смысл, иначе будет всё печально.
Для меня это значит, что цена вероятней всего окажется около зелёной линии.
MACD - Это так второстепенное приложение.
по евро ракета запущена 1.0892
спасибо потом скажешь
;)
по евро ракета запущена 1.0892
спасибо потом скажешь
;)
Давай немного подождем)