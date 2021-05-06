FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 362
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У фунта от доливочного ордера отщипнул половинку.
USDCAD нацелен с утра с 6.00 к 1.31167
Привет. Ордеров твоих не видно)
Мои ордера по паре EURGBP, позиций на счёте пока нет:
Мои ордера по паре EURGBP, позиций на счёте пока нет:
Да уж. У нас с тобой взгляды на рынок совершенно разный.
Да уж. У нас с тобой взгляды на рынок совершенно разный.
У меня цели в разы меньше, поэтому такое разногласие.
Сегодня купил на самом донышке золото, но с испугу рано вышел, хотя мог взять 12 баксов по нему - это очень хорошая дневная волатильность, цель была установлена заранее.
Буду искать следующий вход в лонг
Привет. Ордеров твоих не видно)
Привет! я пока разрабатываю на демо, автоматическую торговлю.
Знаю твою систему - она не плохая, но нужно немножко Индикаторов.
вот эти не плохие - будут работать с твоей системой.
Привет! я пока разрабатываю на демо, автоматическую торговлю.
Знаю твою систему - она не плохая, но нужно немножко Индикаторов.
вот эти не плохие - будут работать с твоей системой.
Спасибо. Посмотрю))
сегодня, вроде хочет коснутся 1948.82
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с утра обманула меня зелёная пипка - хотела появится, но не зафиксировалась. Прогноз не удачный