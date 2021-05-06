FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 362

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У фунта от доливочного ордера отщипнул половинку. 


 
SanAlex:
USDCAD нацелен с утра с 6.00 к 1.31167

Привет. Ордеров твоих не видно)

 

Мои ордера по паре EURGBP, позиций на счёте пока нет:


 
Vitaly Muzichenko:

Мои ордера по паре EURGBP, позиций на счёте пока нет:


Да уж. У нас с тобой взгляды на рынок совершенно разный.


 
Aleksandr Yakovlev:

Да уж. У нас с тобой взгляды на рынок совершенно разный.

У меня цели в разы меньше, поэтому такое разногласие.

Сегодня купил на самом донышке золото, но с испугу рано вышел, хотя мог взять 12 баксов по нему - это очень хорошая дневная волатильность, цель была установлена заранее.

Буду искать следующий вход в лонг

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Ордеров твоих не видно)

Привет! я пока разрабатываю на демо, автоматическую торговлю.

Знаю твою систему - она не плохая, но нужно немножко Индикаторов.

вот эти не плохие - будут работать с твоей системой. 

 
SanAlex:

Привет! я пока разрабатываю на демо, автоматическую торговлю.

Знаю твою систему - она не плохая, но нужно немножко Индикаторов.

вот эти не плохие - будут работать с твоей системой. 

Спасибо. Посмотрю))

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что то, долго телится XAUUSD - уже бы пора к цели прибиться  1908.80
Файлы:
v8ffy3.PNG  86 kb
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сегодня, вроде хочет коснутся 1948.82

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с утра обманула меня зелёная пипка - хотела появится, но не зафиксировалась. Прогноз не удачный 

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XAUUSDH2.png  80 kb
XAUUSDH26.png  69 kb
 
Что с Александром? 
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