FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 632
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Пара AUDUSD изменилась ? Котируется она на доллар США. Значит и куплена за доллары США. Всё остальное - фантазии.
И на будущее: прежде чем давать советы - не нужно думать за чела, что он не читал. Иначе диалог свалится в базар на рынке...
Такое упоротое быкобаранство не часто встречается!
Почему тогда не сказать, что ауди купили за евро?
Ну или за канадца
ЖДУ ОТВЕТ!
Может просто подождать надо? )
верх ещё рано - пока розовая выше красной линии не будет, то лучше в покупки( buy ) не входить.
Ясно.
Ну Я всё-таки нашёл: купили ауди за фондовый Японии.
Dikons, и прежде чем отвечать, прочтите сообщение.
Переоценили слишком ауди. Даже с учетом цены золота и прочего сырья смысла покупать его нет.
Переоценили слишком ауди. Даже с учетом цены золота и прочего сырья смысла покупать его нет.
Скинули бумаги, а отчего решили перевести в ауди - вопрос.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Vitaly Muzichenko, 2020.12.17 10:40
Ясно.
Ну Я всё-таки нашёл: купили ауди за фондовый Японии.
Можешь думать как тебе удобнее - суть от этого не меняется - в растущей паре AUDUSD Австралиец укрепляется относительно доллара США.
Можешь думать как тебе удобнее - суть от этого не меняется - в растущей паре AUDUSD Австралиец укрепляется относительно доллара США.
Да при чём здесь доллар, он боком прошёл в данной ситуации!
Да при чём здесь доллар, он боком прошёл в данной ситуации!
Боком он пройти не может - ибо любая из пар в конечном счёте котируется на доллар.
Просто тебе если удобнее смотреть через кроссы - никто ведь не возражает...
Я к примеру тоже смотрю на потенциал фунта или евы, какая из них больше склонна вверх или вниз, подглядывая за тем, чего рисуют на их кроссе EURGBP.
Остальные кроссы мне не интересны. Может и зря, но не интересны...
Боком он пройти не может - ибо любая из пар в конечном счёте котируется на доллар.
Просто тебе если удобнее смотреть через кроссы - никто ведь не возражает...
Я к примеру тоже смотрю на потенциал фунта или евы, какая из них больше склонна вверх или вниз, подглядывая за тем, чего рисуют на их кроссе EURGBP.
Остальные кроссы мне не интересны. Может и зря, но не интересны...
Держи, можешь всем рассказывать, что ауди купили за канадца
Скинули бумаги, а отчего решили перевести в ауди - вопрос.
Все понятно. А где нашли.?
Кто торгует франком, нужно принять во внимание, возможно будет безоткат
Швейцарский франк остается более слабым по сравнению с евро после того, как ШНБ сохранил ставки
Швейцарский франк слабеет по отношению к евро с момента открытия торгов в четверг. Он практически не изменился после того, как Швейцарский национальный банк сохранил ключевую процентную ставку.
По данным FactSet, пара EUR / CHF выросла на 0,1% в течение дня до 1,0816, ранее достигнув самого высокого уровня почти за две недели на 1,0822.
Швейцарский национальный банк в четверг оставил без изменений свою сверхэкспансивную денежно-кредитную политику, сохранив самые низкие в мире процентные ставки и готовность к валютным интервенциям, несмотря на то, что Соединенные Штаты назвали его валютным манипулятором.
«Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное негативное влияние на экономику. На этом сложном фоне ШНБ продолжает проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику с целью стабилизации экономической активности и динамики цен», - заявил центральный банк.
Он сохранил свою учетную ставку на уровне минус 0,75%, как единогласно прогнозировали экономисты в опросе Reuters. Он также сохранил процентную ставку, которую взимает с коммерческих банков по некоторым депозитам, которые они размещают на ночь в центральном банке, на уровне минус 0,75%.
Отрицательные ставки - один из инструментов, используемых ШНБ, чтобы ослабить повышательное давление на курс швейцарского франка, считающегося активом-убежищем.
«В свете высокой стоимости швейцарского франка ШНБ по-прежнему готов более решительно вмешиваться на валютном рынке», - говорится в сообщении.
Валютные интервенции привели к тому, что ШНБ попал в поле зрения Министерства финансов США, которое в среду объявило Швейцарию валютным манипулятором. Минфин США предупредил, что может принять штрафные меры, если «двустороннее взаимодействие» не развеет его опасения.
На 2020 год SNB заявил, что ожидает инфляцию -0,7% по сравнению с предыдущим прогнозом -0,6%. На 2021 год он прогнозирует инфляцию на уровне 0% и 0,2% в 2022 году. Ранее он прогнозировал низкие темпы инфляции на уровне 0,1% и 0,2% соответственно на эти два года.
В ШНБ заявили, что эпидемия COVID-19 продолжит оказывать давление на экономику Швейцарии. Согласно прогнозам, ВВП Швейцарии сократится примерно на 3% в 2020 году и вырастет на 2,5-3% в 2021 году