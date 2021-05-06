FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 239

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Реакция по ене без объема аккуратны.
 
Aleksandr Yakovlev:

А не допускаешь, что так будет.?


исключено, либо резко и сейчас вниз, либо наоборот

 
ALEKSANDR GADZERA:

исключено, либо резко и сейчас вниз, либо наоборот

Нуу, тогда ладно))

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

ну то что не надолго это долеко не факт. я очень допускаю что вот так будет


я бы на Вашем месте, закрылся бы, возле "P"

USDJPYM5ь

 
Alexsandr San:

я бы на Вашем месте, закрылся бы, возле "P"


А я вот здесь закроюсь)


 
ALEKSANDR GADZERA:

А я вот здесь закроюсь)


Это по какой цене?. 

Очень плохо, что на твоих скринах не видно цены с права.

 
Aleksandr Yakovlev:

Это по какой цене?. 

Очень плохо, что на твоих скринах не видно цены с права.

где-то тут: по времени где-то через неделю думаю там будем. А еще скорее всего день-два.


 
ALEKSANDR GADZERA:

где-то тут: по времени где-то через неделю думаю там будем.


Знаешь, я польщен. Твое мнение совпадает с моим.

На этой или на прошлой странице я писал об этом)))

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

где-то тут: по времени где-то через неделю думаю там будем. А еще скорее всего день-два.


почему бы, и нет! всё может быть. По этому и сидим сутками, перед экраном 

 

Кто нибудь  продает нефть?. Стоит еще вниз гнать?

p.s. тр 18 BRN

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