FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 239
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А не допускаешь, что так будет.?
исключено, либо резко и сейчас вниз, либо наоборот
исключено, либо резко и сейчас вниз, либо наоборот
Нуу, тогда ладно))
ну то что не надолго это долеко не факт. я очень допускаю что вот так будет
я бы на Вашем месте, закрылся бы, возле "P"
я бы на Вашем месте, закрылся бы, возле "P"
А я вот здесь закроюсь)
А я вот здесь закроюсь)
Это по какой цене?.
Очень плохо, что на твоих скринах не видно цены с права.
Это по какой цене?.
Очень плохо, что на твоих скринах не видно цены с права.
где-то тут: по времени где-то через неделю думаю там будем. А еще скорее всего день-два.
где-то тут: по времени где-то через неделю думаю там будем.
Знаешь, я польщен. Твое мнение совпадает с моим.
На этой или на прошлой странице я писал об этом)))
где-то тут: по времени где-то через неделю думаю там будем. А еще скорее всего день-два.
почему бы, и нет! всё может быть. По этому и сидим сутками, перед экраном
Кто нибудь продает нефть?. Стоит еще вниз гнать?
p.s. тр 18 BRN