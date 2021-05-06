FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 42
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На Д1 по паре USDCAD сила валют по каждой вышли за границы и начинают разворачиваться. Подтверждается вариант, что пара упадёт надолго, как вещает Лесоруб.Но, до этого доллар был в глубокой яме, так что может сопротивляться. С другой стороны, канадец давно не ходил высоко.
Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???
Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.
Вот пример кидалова:
Заметь, тут больше 1000 пунктов будет...
Встал с Ним по пути - шоколад твой. Иначе, бабки были Ваши, а стали наши...
Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???
Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.
Вот пример кидалова:
Заметь, тут больше 1000 пунктов будет...
Встал с Ним по пути - шоколад твой. Иначе, бабки были Ваши, а стали наши...
За точку входа спасибо, тоже давно стою по ауди
Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???
Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.
Вот пример кидалова:
Заметь, тут больше 1000 пунктов будет...
Встал с Ним по пути - шоколад твой. Иначе, бабки были Ваши, а стали наши...
они могут в пунктах и в 10 раз больше загнать в "профит"
Как тебе Евра? В кайф?
Напиши че нить, про что нить. Уж Фору порвал, наверное, за столько лет ...
Нам много не надо!
Как тебе Евра? В кайф?
Напиши че нить, про что нить. Уж Фору порвал, наверное, за столько лет ...
Нам много не надо!
в низ пока
фору не порвал, но торгую примерно так:
и так
в низ пока
фору не порвал, но торгую примерно так:
Это руками или советником?
Это руками или советником?
и там и там советник
я не торгую руками
Зашел, смотрю у всех куча прибыли. Куда вы ее деваете?