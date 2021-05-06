FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 42

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Ivan Butko:

На Д1 по паре USDCAD сила валют по каждой вышли за границы и начинают разворачиваться. Подтверждается вариант, что пара упадёт надолго, как вещает Лесоруб.Но, до этого доллар был в глубокой яме, так что может сопротивляться. С другой стороны, канадец давно не ходил высоко.


Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???

Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.

Вот пример кидалова:

Заметь, тут больше 1000 пунктов будет...

Встал с Ним по пути - шоколад твой. Иначе, бабки были Ваши, а стали наши...

 
Lesorub:

Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???

Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.

Вот пример кидалова:

Заметь, тут больше 1000 пунктов будет...

Встал с Ним по пути - шоколад твой. Иначе, бабки были Ваши, а стали наши...

У меня нет палантира, как у тебя, я эти уровни не вижу)) Но, тот индюк силы (аля аналог индексов) не раз спасал меня. Как умеем, что имеем)

За точку входа спасибо, тоже давно стою по ауди
 
Lesorub:

Иван, тебе не надоело писать всякую чушь? Какая сила валют??? О чем ты???

Рынок - обман, фрикция лохов. Выигрывает только организатор.

Вот пример кидалова:

Заметь, тут больше 1000 пунктов будет...

Встал с Ним по пути - шоколад твой. Иначе, бабки были Ваши, а стали наши...

они могут в пунктах и в 10 раз больше загнать в "профит"
 
Renat Akhtyamov:
они могут в пунктах и в 10 раз больше загнать  в "профит"

Как тебе Евра? В кайф?

Напиши че нить, про что нить. Уж Фору порвал, наверное, за столько лет ...

Нам много не надо!   

 
Lesorub:

Как тебе Евра? В кайф?

Напиши че нить, про что нить. Уж Фору порвал, наверное, за столько лет ...

Нам много не надо!   

в низ пока

фору не порвал, но торгую примерно так:


 

и так


 
Renat Akhtyamov:

в низ пока

фору не порвал, но торгую примерно так:


Это руками или советником?

 
Nikolai Krylov:

Это руками или советником?

и там и там советник

я не торгую руками

 
Зашел, смотрю у всех куча прибыли. Куда вы ее деваете?
 
Grigori.S.B:
Зашел, смотрю у всех куча прибыли. Куда вы ее деваете?
Не знаю, у меня параллельно висят минусовые, так что до кучи еще далеко
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