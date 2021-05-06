FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 609
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там точка "R2" от индикатора Pivot...
Понятно... Про Пивот в курсе... недурственный индюк для ориентиров.
Понятно... Про Пивот в курсе... недурственный индюк для ориентиров.
сработала позиция на продажу и теперь, уровень отскочил на заданное мной расстояние(1.35328), где сработает на продажу с удвоенным лотом
это и так понятно - а вот если, ещё в будущее, то ещё выше.
-------------------------------------------------------
когда цена выше розовой и коричневой - это верх. если будет цена ниже этих линии - это вниз.
- серые линии поддержки - от них, цена возвращается или пробивает и шурует не остановишь.
San, вот тоже про будущее https://www.mql5.com/ru/code/130 иногда кажет верно, но если подобрать с разными параметрами, то можно найти подходящий... или совпадающий с остальными...
сработала позиция на продажу и теперь, уровень отскочил на заданное мной расстояние(1.35328)...
Не понял, почему у тебя индюк перепрыгнул с точки 1.3450 ?
Уровни должны стоять на месте, пока Pivot Point (средняя линия) не изменит свою позицию.
У меня в МТ-4 уровни не прыгают, пока средняя не двинется.
В МТ-5 может косяк какой ? Или у тебя индюк с ошибкой.
San, вот тоже про будущее https://www.mql5.com/ru/code/130 иногда кажет верно, но если подобрать с разными параметрами, то можно найти подходящий... или совпадающий с остальными...
Спасибо ! за ссылку. попробовал в тестере, его не так просто проверить на результат - он очень тяжело математику или что в нём там заложено, считает.
- но надо как то, в нём разобраться, как он всё просчитывает и выдаёт направление.
--------------------------------------------
показывает на падение - но как то не верится, что будет падение.
------------------------------------------------------------
Сейчас присмотрелся его предсказаниям - так у меня и была такая мысль, будущего движения - линия внизу жёлтая, была заранее выставлена на покупку
Не понял, почему у тебя индюк перепрыгнул с точки 1.3450 ?
Уровни должны стоять на месте, пока Pivot Point (средняя линия) не изменит свою позицию.
У меня в МТ-4 уровни не прыгают, пока средняя не двинется.
В МТ-5 может косяк какой ? Или у тебя индюк с ошибкой.
уровень на месте остался - он изменит свои точки на следующий день.
- а отскочила моя линия, которую я выставляю вручную и задаю ей расстояние.
Было бы интересно понаблюдать за Вашим сигналом.
- открыли бы сигнал - на демо счёте.
Что -бы все копи делали - не стоит... ./
Прошли первое на бай, теперь вниз летим к мин экстремумам,
возможно даже пробьём вчерашние мины... ./
Ищите входы на селл... ./
Ещё на бай показывает продолжение... ./