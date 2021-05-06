FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 609

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SanAlex:

там точка "R2" от индикатора Pivot...

Понятно... Про Пивот в курсе... недурственный индюк для ориентиров.

 
здравствуйте
[Удален]  
Dikons:

Понятно... Про Пивот в курсе... недурственный индюк для ориентиров.

сработала позиция на продажу и теперь, уровень отскочил на заданное мной расстояние(1.35328), где сработает на продажу с удвоенным лотом

GBPUSDH2 1.35328

   

 
SanAlex:

это и так понятно - а вот если, ещё в будущее, то ещё выше.

 

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когда цена выше розовой и коричневой - это верх. если будет цена ниже этих линии - это вниз. 

- серые линии поддержки - от них, цена возвращается или пробивает и шурует не остановишь. 

San, вот тоже про будущее https://www.mql5.com/ru/code/130 иногда кажет верно, но если подобрать с разными параметрами, то можно найти подходящий... или совпадающий с остальными...

Экстраполяция цен методом Фурье
Экстраполяция цен методом Фурье
  • www.mql5.com
Тригонометрическая модель ценового ряда x[i], i=1..n, определяется следущим образом: x[i] - значение цены i-го бара в прошлом, всего n прошлых цен; m - сдвиг; a[h] и b[h] - коэффициенты гармоник; w[h] - частота гармоник; h - номер гармоники; H - общее количество гармоник для фиттинга. Описание в рамках этой модели (фиттинг) означает нахождение...
 
SanAlex:

сработала позиция на продажу и теперь, уровень отскочил на заданное мной расстояние(1.35328)...

Не понял, почему у тебя индюк перепрыгнул с точки 1.3450 ?

Уровни должны стоять на месте, пока Pivot Point (средняя линия) не изменит свою позицию.

У меня в МТ-4 уровни не прыгают, пока средняя не двинется.

В МТ-5 может косяк какой ? Или у тебя индюк с ошибкой.

[Удален]  
Сергей Криушин:

San, вот тоже про будущее https://www.mql5.com/ru/code/130 иногда кажет верно, но если подобрать с разными параметрами, то можно найти подходящий... или совпадающий с остальными...

Спасибо ! за ссылку. попробовал в тестере, его не так просто проверить на результат - он очень тяжело  математику или что в нём там заложено, считает.

- но надо как то, в нём разобраться, как он всё просчитывает и выдаёт направление. 

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показывает на падение - но как то не верится, что будет падение.

GBPUSDH2 Fourier  

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Сейчас присмотрелся его предсказаниям - так у меня и была такая мысль, будущего движения - линия внизу жёлтая, была заранее выставлена на покупку 

[Удален]  
Dikons:

Не понял, почему у тебя индюк перепрыгнул с точки 1.3450 ?

Уровни должны стоять на месте, пока Pivot Point (средняя линия) не изменит свою позицию.

У меня в МТ-4 уровни не прыгают, пока средняя не двинется.

В МТ-5 может косяк какой ? Или у тебя индюк с ошибкой.

уровень на месте остался - он изменит свои точки на следующий  день. 

- а отскочила моя линия,  которую я выставляю вручную и задаю ей расстояние.

 
SanAlex:

Было бы интересно понаблюдать за Вашим сигналом. 

- открыли бы сигнал - на демо счёте.

Что -бы все копи делали - не стоит... ./

 

Прошли первое на бай, теперь вниз летим к мин экстремумам,

возможно даже пробьём вчерашние мины... ./

Ищите входы на селл... ./

 

Ещё на бай показывает продолжение... ./

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