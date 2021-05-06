FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 236

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116.17 вниз пробьет перевернутся  можно,пока тихий рынок.
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Интересно... интересно..

покупать от синей или продавать ?

EURJPYH2 

 

USDJPY думаю вот так, идем высоко вверх


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY думаю вот так, идем высоко вверх


Мастер научился добавлять к своим прогнозам термины типа "думаю", которые оставляют миру варианты. Это уже прогресс. :)

 
Vitaliy Maznev:

Мастер научился добавлять к своим прогнозам термины типа "думаю", которые оставляют миру варианты. Это уже прогресс. :)

Точно, а я сразу и не приметил

Пусть прогнозит, может хорошо будет получаться.

Потом к нему может в очередь встанем за просвещением.

 
Aleksandr Yakovlev:

Точно, а я сразу и не приметил

Vitaliy Maznev:

Мастер научился добавлять к своим прогнозам термины типа "думаю", которые оставляют миру варианты. Это уже прогресс. :)

от куда вы все такие умники беретесь, очень интересно, вы лучше прирост в месяц к депозиту покажите в процентах, флудить то можете мы уже это поняли.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY думаю вот так, идем высоко вверх


куда Вас, всё верх тянет ? рановато ещё

USDJPYDaily 

 
ALEKSANDR GADZERA:

от куда вы все такие умники беретесь, очень интересно, вы лучше прирост в месяц к депозиту покажите в процентах, флудить то можете мы уже это поняли.

Торговля с 23 марта по 24 апреля сего года. Я несколько раз выкладывал подобные скрины. Кто помнит, подтвердят.

И дату помнят что с 23 марта. Итог за месяц где то 300%. Я не хвастаюсь, просто факт.

 
Alexsandr San:

куда Вас, всё верх тянет ? рановато ещё

 

Тут тоже для всех рановато было  : ТУТ такой же сигнал на продажу и на покупку, я думаю что на покупку.

На продажу был два дня назад. но ситуация очень спорная, то что будет очень сильное движение это однозначно. вопрос куда. думаю вверх от сюда, но не уверен на 100%


 

Здесь расторговывается двойной аукцион:


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