FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 236
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Интересно... интересно..
покупать от синей или продавать ?
USDJPY думаю вот так, идем высоко вверх
USDJPY думаю вот так, идем высоко вверх
Мастер научился добавлять к своим прогнозам термины типа "думаю", которые оставляют миру варианты. Это уже прогресс. :)
Мастер научился добавлять к своим прогнозам термины типа "думаю", которые оставляют миру варианты. Это уже прогресс. :)
Точно, а я сразу и не приметил
Пусть прогнозит, может хорошо будет получаться.
Потом к нему может в очередь встанем за просвещением.
Точно, а я сразу и не приметил
Мастер научился добавлять к своим прогнозам термины типа "думаю", которые оставляют миру варианты. Это уже прогресс. :)
от куда вы все такие умники беретесь, очень интересно, вы лучше прирост в месяц к депозиту покажите в процентах, флудить то можете мы уже это поняли.
USDJPY думаю вот так, идем высоко вверх
куда Вас, всё верх тянет ? рановато ещё
от куда вы все такие умники беретесь, очень интересно, вы лучше прирост в месяц к депозиту покажите в процентах, флудить то можете мы уже это поняли.
Торговля с 23 марта по 24 апреля сего года. Я несколько раз выкладывал подобные скрины. Кто помнит, подтвердят.
И дату помнят что с 23 марта. Итог за месяц где то 300%. Я не хвастаюсь, просто факт.
куда Вас, всё верх тянет ? рановато ещё
Тут тоже для всех рановато было #2161 : ТУТ такой же сигнал на продажу и на покупку, я думаю что на покупку.
На продажу был два дня назад. но ситуация очень спорная, то что будет очень сильное движение это однозначно. вопрос куда. думаю вверх от сюда, но не уверен на 100%
Здесь расторговывается двойной аукцион: