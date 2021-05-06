FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По фунту вижу так. В районе 1,2100 цена поболтается и в дальнюю дорогу
на север пойдет, а это примерно 1500-1600 п. Надо в общем следить внимательно за ценой.
Может даже минимум с лева перебьет.Потом разворот.
Будет сигнал на покупку, напишу позже.
Мне наоборот не нравится как загнали доллар. Просадки по мажорам и прочее.
Давно пора.) Там самое место ему. Не стоит он тех денег что за него сейчас дают.
Коронавирус представляет собой серьёзную угрозу не только для людей, но и для ВСЕХ экономик.
Повторюсь - ВСЕХ экономик всех стран всей Планеты... Это похлеще 2008 года.
Доллар будет крепнуть до тех пор, пока не будет подтверждено обратное.
Тэйк профит по селлу в евро юсд можно перенести южнее, ближе к нижней границе канала.
Не удивлюсь, если нижняя граница канала будет проштурмована медведями сверху вниз.
Сейчас только Sell.
И только Cash.
А кэш - это американский доллар (как бы этого не хотелось).
Мы ждали потрясений. Они пришли.
Работаем.
Будет сигнал на покупку, напишу позже.
Ну если посмотреть подальше, то там и пониже было.
Потом откат пошел на север.
Ну если посмотреть подальше, то там и пониже было.
Потом откат пошел на север.
Что то сомнения у меня на счет дальних минимумов.
В общем следить надо.
да! что то, в этом есть
а может и нету )
что касается евры, с текущих идеально в 16+ сходить.. а вот от туда уже можно сыпаться в паритет.
В 16+..?!
С чего бы это?
Это же слова самого умного человека на Планете......
Чем вы сможете проаргументироваться?
Про Италию ничего не слышали?
Про Германию?
Про Францию?
Про страны периферии?
И прочие проблемы Евросоюза...
А вообще в Мире что происходит вы знаете, "трейдер"?
Вы в школе вообще учились?
"Нету"...
В 16+..?!
С чего бы это?
Это же слова самого умного человека на Планете......
Чем вы сможете проаргументироваться?
Про Италию ничего не слышали?
Про Германию?
Про Францию?
Про страны периферии?
И прочие проблемы Евросоюза...
А вообще в Мире что происходит вы знаете, "трейдер"?
Вы в школе вообще учились?
"Нету"...
в 1.16+ если так понятнее будет ( это я так сохранил твой пост)
поживём увидим
а может и нету )
чего именно нету ?