FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 117

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По фунту вижу так. В районе 1,2100 цена поболтается и в дальнюю дорогу

на север пойдет, а это примерно 1500-1600 п. Надо в общем следить внимательно за ценой.

Может даже минимум с лева перебьет.Потом разворот.

Будет сигнал на покупку, напишу позже.


 
sterva:

Мне наоборот не нравится как загнали доллар. Просадки по мажорам и прочее.

Давно пора.) Там самое место ему. Не стоит он тех денег что за него сейчас дают.

Коронавирус представляет собой серьёзную угрозу не только для людей, но и для ВСЕХ экономик.
Повторюсь - ВСЕХ экономик всех стран всей Планеты... Это похлеще 2008 года.
Доллар будет крепнуть до тех пор, пока не будет подтверждено обратное.
Тэйк профит по селлу в евро юсд можно перенести южнее, ближе к нижней границе канала.
Не удивлюсь, если нижняя граница канала будет проштурмована медведями сверху вниз.
Сейчас только Sell.
И только Cash.
А кэш - это американский доллар (как бы этого не хотелось).
Мы ждали потрясений. Они пришли.
Работаем.

 
Aleksandr Yakovlev:

Будет сигнал на покупку, напишу позже.

Ну если посмотреть подальше, то там и пониже было.

Потом откат пошел на север.

[Удален]  
случайно, не перейдём ли , в единицы расчёта, в булку хлеба ??? 
 
Konstantin Nikitin:

Ну если посмотреть подальше, то там и пониже было.

Потом откат пошел на север.

Что то сомнения у меня на счет дальних минимумов.

В общем следить надо.

 
Alexsandr San:

да! что то, в этом есть


а может и нету )

 
что касается евры, с текущих идеально в 16+ сходить.. а вот от туда уже можно сыпаться в паритет.
 
GhostMan:
что касается евры, с текущих идеально в 16+ сходить.. а вот от туда уже можно сыпаться в паритет.

В 16+..?!
С чего бы это?
Это же слова самого умного человека на Планете......
Чем вы сможете проаргументироваться?
Про Италию ничего не слышали?
Про Германию?
Про Францию?
Про страны периферии?
И прочие проблемы Евросоюза...
А вообще в Мире что происходит вы знаете, "трейдер"?
Вы в школе вообще учились?
"Нету"...

 
Maksim Dlugoborskiy:

В 16+..?!
С чего бы это?
Это же слова самого умного человека на Планете......
Чем вы сможете проаргументироваться?
Про Италию ничего не слышали?
Про Германию?
Про Францию?
Про страны периферии?
И прочие проблемы Евросоюза...
А вообще в Мире что происходит вы знаете, "трейдер"?
Вы в школе вообще учились?
"Нету"...

в 1.16+ если так понятнее будет ( это я так сохранил твой пост) 

поживём увидим

[Удален]  
GhostMan:

а может и нету )

чего именно нету ?

XAUUSDM5o

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