FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 47

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Lesorub:

На картинке не видно моих действий???

Видно, но там ранний набор, хотелось-бы "вовремя" ))

 
Vitaly Muzichenko:

Видно, но там ранний набор, хотелось-бы "вовремя" ))

На рынке сколько по статистике зарабатывает???

Если бы все знали заранее "вовремя", то не было бы нищих на планете.

КУКЛ оставляет лишь следы своих действий, вводит в заблуждение торгашей,

забирает их стопы, затем гонит цену в противоположную сторону за новой порцией бабла.

Потому, приходится определять для себя возможный риск при наличии ЦЕЛИ, дробить его на несколько частей

и входить в рынок дробным лотом. Отсюда и набор позы...

Ведь и у биржи бабло не бесконечное, все равно развернут для покрытия своих убытков.

[Удален]  
Lesorub:

На рынке сколько по статистике зарабатывает???

Если бы все знали заранее "вовремя", то не было бы нищих на планете.

КУКЛ оставляет лишь следы своих действий, вводит в заблуждение торгашей,

забирает их стопы, затем гонит цену в противоположную сторону за новой порцией бабла.

Потому, приходится определять для себя возможный риск при наличии ЦЕЛИ, дробить его на несколько частей

и входить в рынок дробным лотом. Отсюда и набор позы...

Ведь и у биржи бабло не бесконечное, все равно развернут для покрытия своих убытков.

Что за куклы,? Не наигрались в детстве?
 
Lesorub:

На рынке сколько по статистике зарабатывает???

Если бы все знали заранее "вовремя", то не было бы нищих на планете.

КУКЛ оставляет лишь следы своих действий, вводит в заблуждение торгашей,

забирает их стопы, затем гонит цену в противоположную сторону за новой порцией бабла.

Потому, приходится определять для себя возможный риск при наличии ЦЕЛИ, дробить его на несколько частей

и входить в рынок дробным лотом. Отсюда и набор позы...

Ведь и у биржи бабло не бесконечное, все равно развернут для покрытия своих убытков.

Согласен!

 
Vitaly Muzichenko:

Согласен!

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Lesorub, 2020.01.15 07:34

Кручу, верчу...


Было это нарисовано 15 января. Заранее обозначены цели!!!

На сегодня Канадец у цели!


А Киви добивает цель:

Кто тогда   здесь написал, где будет цена???

А она будет там, где ее для себя определил организатор, набрав при этом столько, сколько денег он сможет унести.


Другой вопрос, что местный народ торгует по индюкам  и в кармане у нас у многих хрен да ничего...


 
Lesorub:

Еще один...

Шурик потерялся???

Не обращайте внимания, не тратьте свои силы на пустяки)

[Удален]  
Nikolai Krylov:

Не обращайте внимания, не тратьте свои силы на пустяки)

Это да, силы надо беречь. Хотя бы узнать , что такое форекс и не говорить, что это биржа
 

Вот еще качественный сигнал:

Минимум 160 пунктов. Работайте, кому надо...

 

Кто держит Евроену, не дрейфить, дали возможность купить еще разок...

Он, иногда, делает подарки:


 

Смотрим дневки Фуя и, балдеем от счастья...


Наверное, пора завязывать с благотворительностью...        

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