FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 47
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На картинке не видно моих действий???
Видно, но там ранний набор, хотелось-бы "вовремя" ))
Видно, но там ранний набор, хотелось-бы "вовремя" ))
На рынке сколько по статистике зарабатывает???
Если бы все знали заранее "вовремя", то не было бы нищих на планете.
КУКЛ оставляет лишь следы своих действий, вводит в заблуждение торгашей,
забирает их стопы, затем гонит цену в противоположную сторону за новой порцией бабла.
Потому, приходится определять для себя возможный риск при наличии ЦЕЛИ, дробить его на несколько частей
и входить в рынок дробным лотом. Отсюда и набор позы...
Ведь и у биржи бабло не бесконечное, все равно развернут для покрытия своих убытков.
На рынке сколько по статистике зарабатывает???
Если бы все знали заранее "вовремя", то не было бы нищих на планете.
КУКЛ оставляет лишь следы своих действий, вводит в заблуждение торгашей,
забирает их стопы, затем гонит цену в противоположную сторону за новой порцией бабла.
Потому, приходится определять для себя возможный риск при наличии ЦЕЛИ, дробить его на несколько частей
и входить в рынок дробным лотом. Отсюда и набор позы...
Ведь и у биржи бабло не бесконечное, все равно развернут для покрытия своих убытков.
На рынке сколько по статистике зарабатывает???
Если бы все знали заранее "вовремя", то не было бы нищих на планете.
КУКЛ оставляет лишь следы своих действий, вводит в заблуждение торгашей,
забирает их стопы, затем гонит цену в противоположную сторону за новой порцией бабла.
Потому, приходится определять для себя возможный риск при наличии ЦЕЛИ, дробить его на несколько частей
и входить в рынок дробным лотом. Отсюда и набор позы...
Ведь и у биржи бабло не бесконечное, все равно развернут для покрытия своих убытков.
Согласен!
Согласен!
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.01.15 07:34
Кручу, верчу...
Было это нарисовано 15 января. Заранее обозначены цели!!!
На сегодня Канадец у цели!
А Киви добивает цель:
Кто тогда здесь написал, где будет цена???
А она будет там, где ее для себя определил организатор, набрав при этом столько, сколько денег он сможет унести.
Другой вопрос, что местный народ торгует по индюкам и в кармане у нас у многих хрен да ничего...
Еще один...
Шурик потерялся???
Не обращайте внимания, не тратьте свои силы на пустяки)
Не обращайте внимания, не тратьте свои силы на пустяки)
Вот еще качественный сигнал:
Минимум 160 пунктов. Работайте, кому надо...
Кто держит Евроену, не дрейфить, дали возможность купить еще разок...
Он, иногда, делает подарки:
Смотрим дневки Фуя и, балдеем от счастья...
Наверное, пора завязывать с благотворительностью...