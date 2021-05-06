FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 71
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Есть шанс туда дойти, или ... ?
почитай богатеньких буратин, которые на биржах зарабатывают
может быть и вышибет у тебя пипсовочную дурь из головы
первый признак сливальщика - это пипса
ты сказал "пас", а я сказал "может быть"
;)
Твоюжмать, после таких слов топик можно закрывать)))
Давно ли у нас Лесоруб стал пипсовочником?
Есть шанстуда дойти, или ... ?
Виталий, для чего гадаешь???
КУКЛ же все давно нарисовал.
Посмотри мои посты по Евре...
Или, ты полагаешь, что все, что там происходило, просто так ??????????????
Виталий, для чего гадаешь???
КУКЛ же все давно нарисовал.
Посмотри мои посты по Евре...
Или, ты полагаешь, что все, что там щас происходит, просто так ??????????????
Да мало-ли, вдруг что поменялось.
Вообще, все падения сейчас связаны с коронавирусом и может быть какое-то государство вообще исчезнет следом за Майя вместе со своей валютой :)
Пипса???
Да, теперь я точно промолчу...
Лесоруб, знаешь что увидел Матроскин?
нет?
а подумай, смотри в комплексе и ....
Лесоруб, знаешь что увидел Матроскин?
нет?
а подумай, смотри в комплексе и ....
Матроскин (Кирилл) деньги зарабатывал, показывал реальные результаты.
Хренли ему смотреть то куда - то?
Ты Луня продал???
Короче, если бабки нужны, обращайся! Мне не жаль.Дам точную наколку!
Да мало-ли, вдруг что поменялось.
Вообще, все падения сейчас связаны с коронавирусоми может быть какое-то государство вообще исчезнет следом за Майя вместе со своей валютой :)
Забудь и не позорься всякой чушью! Какие вирусы, какие новости?
Рынок - есть кидалово. С этой стороны и торгуй...
Держи цель:
Зайди свободными средствами, заработаешь реальные деньги! И без всякой шелухи...
Матроскин (Кирилл) деньги зарабатывал, показывал реальные результаты.
Хренли ему смотреть то куда - то?
Ты Луня продал???
Короче, если бабки нужны, обращайся! Мне не жаль.Дам точную наколку!
не
не продал, т.к. "бабосы" там тебе
подарок типа от мну
тока помидорами потом не кидайся, ок?;)
не
не продал, т.к. "бабосы" там тебе
подарок типа от мну
тока помидорами потом не кидайся, ок?;)
Ну, ты сам коваль своего счастья...
Я переубеждать никого не собираюсь.
Закрою по Чифу соточку пуков и в ресторан...
Ну, ты сам коваль своего счастья...
Я переубеждать никого не собираюсь.
Закрою по Чифу соточку пуков и в ресторан...
а,
ну давай,
помянешь заодним
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.02.19 17:30
Ах - ах - ах...