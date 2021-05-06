FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 71

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Lesorub:

Есть шанс туда дойти, или ... ?


 
Renat Akhtyamov:

почитай богатеньких буратин, которые на биржах зарабатывают

может быть и вышибет у тебя пипсовочную дурь из головы

первый признак сливальщика - это пипса

ты сказал "пас", а я сказал "может быть"

;)

Твоюжмать, после таких слов топик можно закрывать)))

Давно ли у нас Лесоруб стал пипсовочником?


 
Vitaly Muzichenko:

Есть шанстуда дойти, или ... ?


Виталий, для чего гадаешь???

КУКЛ же все давно нарисовал.

Посмотри мои посты по Евре...

Или, ты полагаешь, что все, что там происходило, просто так ??????????????

 
Lesorub:

Виталий, для чего гадаешь???

КУКЛ же все давно нарисовал.

Посмотри мои посты по Евре...

Или, ты полагаешь, что все, что там щас происходит, просто так ??????????????

Да мало-ли, вдруг что поменялось.

Вообще, все падения сейчас связаны с коронавирусом и может быть какое-то государство вообще исчезнет следом за Майя вместе со своей валютой :)

 
Lesorub:

Пипса???

Да, теперь я точно промолчу...


Лесоруб, знаешь что увидел Матроскин?

нет?

а подумай, смотри в комплексе и ....


 
Renat Akhtyamov:

Лесоруб, знаешь что увидел Матроскин?

нет?

а подумай, смотри в комплексе и ....


Матроскин (Кирилл) деньги зарабатывал, показывал реальные результаты.

Хренли ему смотреть то куда - то?  

Ты Луня продал???

Короче, если бабки нужны, обращайся! Мне не жаль.Дам точную наколку!

 
Vitaly Muzichenko:

Да мало-ли, вдруг что поменялось.

Вообще, все падения сейчас связаны с коронавирусоми может быть какое-то государство вообще исчезнет следом за Майя вместе со своей валютой :)

Забудь и не позорься всякой чушью! Какие вирусы, какие новости?    

Рынок  - есть кидалово. С этой стороны и торгуй...

Держи цель:

Зайди свободными средствами, заработаешь реальные деньги! И без всякой шелухи...

 
Lesorub:

Матроскин (Кирилл) деньги зарабатывал, показывал реальные результаты.

Хренли ему смотреть то куда - то?  

Ты Луня продал???

Короче, если бабки нужны, обращайся! Мне не жаль.Дам точную наколку!

не

не продал, т.к. "бабосы" там тебе

подарок типа от мну

тока помидорами потом не кидайся, ок?

;)
 
Renat Akhtyamov:

не

не продал, т.к. "бабосы" там тебе

подарок типа от мну

тока помидорами потом не кидайся, ок?

;)

Ну, ты сам коваль своего счастья...

Я переубеждать никого не собираюсь.

Закрою по Чифу соточку пуков и в ресторан...

 
Lesorub:

Ну, ты сам коваль своего счастья...

Я переубеждать никого не собираюсь.

Закрою по Чифу соточку пуков и в ресторан...

а,

ну давай,

помянешь заодним

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